Графику переиздания S.T.A.L.K.E.R. сравнили на PC и PlayStation 5

Добро пожаловать в легендарную вселенную S.T.A.L.K.E.R. — популярную серию игр, которая наконец-то стала доступна для консольных игроков.

Исследуйте истоки Зоны, принимая на себя роли легендарных сталкеров и прокладывая пути, которые могут привести к различным последствиям в зависимости от ваших действий и решений. Путешествуйте по огромным локациям, пропитанным атмосферой Восточной Европы и взятым из реальной Чернобыльской зоны отчуждения: город Припять, ЧАЭС, завод «Юпитер» и многие другие.

Но будьте готовы к тому, что Зона не прощает ошибок. Здесь опасность подстерегает на каждом шагу — будь то радиоактивные аномалии, смертоносные мутанты или враждебно настроенные сталкеры. Чтобы выжить, вам придётся проявить всю свою смекалку, отвагу и умение адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.

В этом сборник входят все первые три игры серии: S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat.