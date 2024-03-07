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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
5.2 14 оценок

Графику переиздания S.T.A.L.K.E.R. сравнили на PC и PlayStation 5

Simple Jack
Новости

Автор YouTube-канала Cycu1 сравнил графику переиздания «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на PlayStation 5 с оригинальной PC-версией. Пользователь запускал игру на компьютере с RTX 4080, процессором i7 13700K и 32 ГБ оперативной памяти.

В переиздании «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на PlayStation 5 кардинальных изменений нет, но лучше себя показали детализация и дальность прорисовки — текстуры вблизи и вдали стали более четкими и заметными. Эксперты также отмечают, что разработчики переработали тени, освещение и яркость (насыщенность цветов) в игре.

Сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy доступен на Xbox и PlayStation с 6 марта. Вся трилогия работает в режиме при 60 кадрах в секунду. Помимо графических изменений, разработчики переработали интерфейс, адаптировав его под консольное управление.

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-11
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
samosan

Вот уж кто не стесняясь моды скомуниздил,хотя слово осуждает.

3
luVol

Моды уже давно предоставляют лучшую графику. Тут очень большая халтура c самыми минимальными изменениями. Главное прогреть гоев на покупку сталкера 2, который когда нибудь наверное и выйдет

0
VanRaygo

И нахрен оно нужно без русского языка? А точнее с вырезанным языком в этом переиздании. Пусть содомиты из GSC сами этим обмазываются.

2
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Комментарий удален
-Zion- hpi

Был бы русский купил бы и он. А так меньше купят.

1
-Zion- KleptomaniacalAlbert

Ой ну типа другие завозят локализации, а тут прям не нужен Притом что перевод давно есть. Как вот прям не нужно, хотя многие играют на русском в том же снг да и во многих странах. Дело даже не в том что в РФ не продаётся.

Любому очевидно почему они не завезли русский язык, дело не в расчете на кого то.

1
алексей8888

Халтура!

2
hpi

Ух-ты тени появились от всех объектов.

1
Unicorling

И русский язык пропал, видимо не смогли и тени и озвучку одновременно )

0