Трейлер гоночной королевской битвы Stampede: Racing Royale на 60 человек ©

Stampede: Racing Royale - это бесплатная гоночная игра, которая выйдет на ПК через Steam Early Access в конце этого года, а в будущем планируется выпуск консольных версий.

Разработанная компанией Sumo Leamington, игра стартует с 60 игроков, которые примут участие в трехраундовых отборочных соревнованиях, "кульминацией которых станет финал с высокими ставками для определения победителя".

Игра будет состоять из Stampede Races (это стандартные гонки на картингах) и Stampede Battles (в которых игроки сражаются на аренах, заполненных бонусными мощными снарядами).

"Гоночные игры были в центре внимания Sumo Digital с момента основания компании 20 лет назад, начиная с Outrun 2006: Coast 2 Coast до серии Sonic & Sega All-Stars Racing и совместной разработки Forza Horizon 5", - сказал в своем заявлении директор по разработке Пол Голливуд.

"Sumo Leamington - это новая студия, в которой работают ветераны разработки гоночных игр. Наша дебютная игра, Stampede: Racing Royale, с гордостью дополняет наследие Sumo Digital, представляя инновационный новый взгляд на жанр картинга".

Игровые тесты в Steam пройдут этим летом, до выхода игры в раннем доступе.