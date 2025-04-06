Космический долгострой: краудфандинг Star Citizen перевалил за 800 миллионов долларов

Денежный поток в Star Citizen и не думает иссякать. Краудфандинг начался ещё в 2012 году, и вот уже сбор средств перевалил за отметку в 800 миллионов долларов. Если быть точнее, то прямо сейчас, на момент написания новости, сумма составляет уже 801 309 948 долларов.
И все эти деньги набегают не только от прямых пожертвований. Чтобы вообще получить доступ к альфе, нужно выложить как минимум 45 долларов. А потом можно ещё и внутриигровые покупки делать — вот и набегает такая внушительная сумма.
Star Citizen тем временем продолжает получать обновления. В последнем добавили орбитальные лазерами, песчаных червей и инопланетных NPC.
Что касается Squadron 42, то релиз этой игры всё также намечен на 2026 год.
Слышен денег тихий шелест - это лох идет на нерест!
Доилка века. Отдать должное разрабам, и ведь нашли свою нишу, да и купившие не жалуются .
Стар Ситизен - очень интересный долгострой.
Разрабы получают миллион долларов в месяц, после чего выкладывают обнову, которая стоит не больше 100к.
"До релиза полной игры ещё минимум несколько лет" - говорят.
Ну, само собой. Ещё бы... // Олег Шаханов
Самый наглядный прогрев гоев в истории игростроя // Иван Марков