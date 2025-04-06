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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.8 1 082 оценки

Космический долгострой: краудфандинг Star Citizen перевалил за 800 миллионов долларов

Lunersun Lunersun

Денежный поток в Star Citizen и не думает иссякать. Краудфандинг начался ещё в 2012 году, и вот уже сбор средств перевалил за отметку в 800 миллионов долларов. Если быть точнее, то прямо сейчас, на момент написания новости, сумма составляет уже 801 309 948 долларов.

И все эти деньги набегают не только от прямых пожертвований. Чтобы вообще получить доступ к альфе, нужно выложить как минимум 45 долларов. А потом можно ещё и внутриигровые покупки делать — вот и набегает такая внушительная сумма.

Star Citizen тем временем продолжает получать обновления. В последнем добавили орбитальные лазерами, песчаных червей и инопланетных NPC.

Star Citizen получает обновление Alpha 4.1 с орбитальными лазерами, мини-песчаными червями, инопланетными NPC

Что касается Squadron 42, то релиз этой игры всё также намечен на 2026 год.

-3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
hpi
6
Сережаа

Слышен денег тихий шелест - это лох идет на нерест!

5
JackBV

Доилка века. Отдать должное разрабам, и ведь нашли свою нишу, да и купившие не жалуются .

3
Пользователь ВКонтакте

Стар Ситизен - очень интересный долгострой.
Разрабы получают миллион долларов в месяц, после чего выкладывают обнову, которая стоит не больше 100к.
"До релиза полной игры ещё минимум несколько лет" - говорят.
Ну, само собой. Ещё бы... // Олег Шаханов

1
Пользователь ВКонтакте

Самый наглядный прогрев гоев в истории игростроя // Иван Марков

1