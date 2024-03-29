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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 020 оценок

Разработчики Star Citizen показали первых животных и другие функции, которые появятся в альфа 3.23

monk70
Новости

Сегодня Cloud Imperium Games выпустила новые видеоролики, посвященные предстоящему крупному обновлению развивающейся космической игры Star Citizen. Первое видео представляет собой подробный обзор некоторых функций, которые появятся в обновлении альфа 3.23, которое на данный момент запланировано на апрель.

К ним относятся новые элементы пользовательского интерфейса, которые будут отображаться со шлемами и без них, новый и гораздо более оптимизированный интерфейс добычи и новый интерфейс покупок. Также показали новый МобиГлас, который по сути является основным интерфейсом Star Citizen, новые карты и многое другое.

В качестве бонуса разработчик также разместил в своем официальном аккаунте X (ранее Twitter) первый официальный взгляд на первых животных, которые будут реализованы во вселенной игры в альфа-версии 3.23. Мы видим очень злую птицу и столь же сварливого четвероногого хищника. На данный момент мы еще не знаем, сколько разных животных будет реализовано, поскольку подробности не предоставлены.

-3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Tsssss

На дворе был 2039, создатели первых альфа-Star Citizen уже состарились их дети продолжали работу над альфой 13.26 ))))

1
UninformedReynold

Новый интерфейс выглядит куда удобнее прежнего

0
Eclair_93
альфа 3.23

даже звучит нелепо.

-1
Кот Пингвинович

Альфа с 2013 года, ахаха. Боже 11 лет в альфа тесте для хомячков))))

-1
askazanov

)))))) поржал, спасибо!!!!))))

-3
Horrifing

Star Citizen

29.08.2013

-3