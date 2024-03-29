Разработчики Star Citizen показали первых животных и другие функции, которые появятся в альфа 3.23

Сегодня Cloud Imperium Games выпустила новые видеоролики, посвященные предстоящему крупному обновлению развивающейся космической игры Star Citizen. Первое видео представляет собой подробный обзор некоторых функций, которые появятся в обновлении альфа 3.23, которое на данный момент запланировано на апрель.
К ним относятся новые элементы пользовательского интерфейса, которые будут отображаться со шлемами и без них, новый и гораздо более оптимизированный интерфейс добычи и новый интерфейс покупок. Также показали новый МобиГлас, который по сути является основным интерфейсом Star Citizen, новые карты и многое другое.
В качестве бонуса разработчик также разместил в своем официальном аккаунте X (ранее Twitter) первый официальный взгляд на первых животных, которые будут реализованы во вселенной игры в альфа-версии 3.23. Мы видим очень злую птицу и столь же сварливого четвероногого хищника. На данный момент мы еще не знаем, сколько разных животных будет реализовано, поскольку подробности не предоставлены.
На дворе был 2039, создатели первых альфа-Star Citizen уже состарились их дети продолжали работу над альфой 13.26 ))))
Новый интерфейс выглядит куда удобнее прежнего
даже звучит нелепо.
Альфа с 2013 года, ахаха. Боже 11 лет в альфа тесте для хомячков))))
)))))) поржал, спасибо!!!!))))
Star Citizen
29.08.2013