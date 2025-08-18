Star Citizen заманивает игроков в жуткий подземный комплекс Dark Territory

Star Citizen, известная космическая MMORPG, получила свежее обновление Dark Territory, и разработчики сразу же показали трейлер версии 4.3. Он полностью оправдывает название патча: подземный комплекс Onyx таит жутких мутантов и жертв странных экспериментов, восставших против своих мучителей. Тёмные коридоры, усыпанные телами сотрудников, создают необычную для Star Citizen хоррор-атмосферу, а игрокам предстоит исследовать подземелья, выполнять задания и получать награды.

Но Dark Territory — не только хоррор. В игре появились три новые стрижки, пополнился флот космическим кораблём Kruger L-21 Wolf, а в арсенале игроков теперь VOLT — снайперская винтовка, стреляющая лазерными снарядами. Эти новинки пригодятся как для исследования подземелий, так и для будущих футуристических перестрелок.

Star Citizen остаётся в альфа-тесте, но продолжает бить рекорды по доходности в 2025 году, хотя критика за жадность разработчиков не утихает. Тем не менее, Dark Territory обещает геймерам тёмные приключения, новые возможности и атмосферу, которой раньше в игре почти не было.