Star Citizen 29.08.2013
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В Star Citizen стартовал ивент Alien Week

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Новости

Cloud Imperium Games запустила ежегодное мероприятие Alien Week, а также выпустила соответствующий трейлер и видеоролик, посвященный двум грядущим космическим кораблям.

Alien Week, отмечающая годовщину первого контакта с Бану 12 июня 2438 года, - это повод для поклонников космического симулятора отпраздновать и насладиться историей инопланетных культур, а также их экзотическими космическими кораблями.

Было также показано видео, демонстрирующее прогресс в работе над Aopoa San'Tok.Yāi и MISC Hull C (который появится в Alpha 3.20 вместе с новой механикой погрузки и разгрузки).

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $590 миллиона ($590,166,248 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4,664,968.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.

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