В Star Citizen стартовал ивент Alien Week ©

Cloud Imperium Games запустила ежегодное мероприятие Alien Week, а также выпустила соответствующий трейлер и видеоролик, посвященный двум грядущим космическим кораблям.



Alien Week, отмечающая годовщину первого контакта с Бану 12 июня 2438 года, - это повод для поклонников космического симулятора отпраздновать и насладиться историей инопланетных культур, а также их экзотическими космическими кораблями.



Было также показано видео, демонстрирующее прогресс в работе над Aopoa San'Tok.Yāi и MISC Hull C (который появится в Alpha 3.20 вместе с новой механикой погрузки и разгрузки).

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $590 миллиона ($590,166,248 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4,664,968.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.