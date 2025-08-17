В Star Citizen вышло обновление 4.3

В новом обновлении добавлены новые PVE локации в Стэнтоне, которые продолжают раскрывать события "кризиса регенерации". Исправлено некоторое количество багов, добавлено немного нового вооружения и новый корабль

Полный список обновления вы можете прочитать на основном сайте игры. Одна из полезных функций, на "домашней планете" включён "респ" персонажа при входе в игру в личном ангаре, теперь бежать через весь город не придется. Но только в домашней локации, которую выбираете при создании персонажа.

По вопросам регистрации в игре переходите в соседний раздел гайды и не забывайте использовать реферальные коды при регистрации, сейчас с этими кодами дают ощутимый стартовый капитал в 50 000 (плюс базовый начальный капитал в 20 000). Так же теперь реферальный код можно ввести в течении 24 часов после регистрации. Так же разработчики добавили возможность связать/зарегистрировать аккаунт через гугл или твич. Грядёт что-то масштабное. Так же при покупке старайтесь оплачивать покупку через свой аккаунт, а не получать игровой пакет подарком. Способов сделать это сейчас не мало, зато получите все возможные бонусы, которые действуют в момент оплаты. Но если вам лень, то получить игровой пакет подарком, никак не ограничит вас в возможностях игры.