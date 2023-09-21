В Star Conflict выпустили обновление "Древний инстинкт" с кораблём Baphomet

Разработчики космической экшен игры Star Conflict установили обновление "Древний инстинкт" 1.11.10 с новым боевым пропуском и заградителем Иерихона "Baphomet" 17 ранга.

Первый этап боевого пропуска традиционно состоит из 40 уровней, в течение трёх месяцев зарабатывайте ксеночипы и прокачивайте БП для получения бесплатных подарков за каждый 5 уровень.

Также можно получить 4 детали для производства нового корабля "Baphomet". Штурмовик оснащен модулями "Планарный сдвиг", "Узы теней", рекуператором щита и импульсным разрядником.

Дополнительно ввели новые наборы, пересмотрели систему торговли и запустили ивент "Покоритель астероидов" с возможностью заполучить детали на строительство судна "Mole". Смотрите видео в источнике.