Компания Square Enix представила финальный трейлер JRPG Star Ocean: The Second Story R

Вы попадаете в эпоху космических путешествий и магических приключений. Вы можете выбрать одного из двух главных героев: Клода, офицера Федерации, который случайно оказался на загадочной планете, или Рены, девушки-целительницы, которая верит в древнее пророчество о спасителе своего мира. В зависимости от вашего выбора, вы увидите разные сюжетные линии и познакомитесь с разными персонажами, которые могут присоединиться к вашей команде.

Вы сможете узнать больше о своих спутниках с помощью системы личных действий, которая позволяет вам взаимодействовать с ними в свободное время и влиять на их отношения. Вам также необходимо развивать своих персонажей с помощью разных навыков, таких как кулинария, искусство, металлургия и другие.

В игре есть несколько различных концовок, которые зависят от ваших действий и выборов.