Компания Square Enix представила финальный трейлер JRPG Star Ocean: The Second Story R

Компания Square Enix представила финальный трейлер грядущей экшен JRPG Star Ocean: The Second Story R. В этом ролике рассказывается о некоторых персонажах, сценах и деталях сюжета.
Однако следует подчеркнуть, что весь трейлер заполнен спойлерами, поэтому если вы еще не знакомы с игрой, лучше обойтись без него.
Star Ocean: The Second Story R выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam 2 ноября 2023 года.
Star Ocean The Second Story R будет включать в себя полностью озвученные сцены событий с оригинальным голосовым составом, заново аранжированный саундтрек от оригинального композитора Мотои Сакурабы с новыми песнями, в том числе и с живым оркестром, а также новые боевые механики Break и Assault Action.
Игроков ожидают два главных героя на выбор - Клод и Рена, как в недавно вышедшей Star Ocean The Divine Force. Клод - офицер Пангалактической Федерации и сын легендарного Роникса Кенни, что вызывает у него внутренние противоречия по поводу своей личности. Во время выполнения задания эго Клода берет верх: он попадает на слаборазвитую планету, где его замечает Рена и принимает за Героя Света.
Также будут реализованы сложности Earth, Galaxy и Universe. Разработчиком игры является компания Gemdrops, известная портированием Star Ocean: The Second Evolution на PlayStation 4 и PlayStation Vita в Японии. Оригинальная игра была разработана компанией tri-Ace.
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