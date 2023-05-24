Star Trek: Resurgence 23.05.2023
5.3 22 оценки

Смотрим первые 18 минут геймплея Star Trek: Resurgence

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ltdx
Новости

Профильный ресурс IGN опубликовал эксклюзивный видеоролик, демонстрирующий первые 18 минут геймплея Star Trek: Resurgence. Показанные кадры не содержат каких-то критических спойлеров, но позволяют оценить механику игры и знакомят с некоторыми ключевыми героями истории.

Star Trek: Resurgence — интерактивная адвенчура, рассказывающая оригинальную историю, действие которой происходит вскоре после событий Star Trek: The Next Generation («Звездный путь: Следующее поколение»). Игроки возьмут на себя роль двух главных героев, первого офицера Джары Райдек и инженера-энсина Картера Диаса, которые разгадывают зловещую тайну, затрагивающую две цивилизации, находящиеся на грани войны.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Odesseet

Похоже на Масс Эффект: куча звиздежа)

3
Shеpard

Видимо ты играл в какой-то свой масс эффект. Явно не в тот, в который играли все остальные.

2
saa0891

Анимация точно из MEA

2
Denn132

Всю игру болтают херня а не игра.

1
NarkoSky

Ужасно!

0