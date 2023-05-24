Смотрим первые 18 минут геймплея Star Trek: Resurgence ©

Профильный ресурс IGN опубликовал эксклюзивный видеоролик, демонстрирующий первые 18 минут геймплея Star Trek: Resurgence. Показанные кадры не содержат каких-то критических спойлеров, но позволяют оценить механику игры и знакомят с некоторыми ключевыми героями истории.

Star Trek: Resurgence — интерактивная адвенчура, рассказывающая оригинальную историю, действие которой происходит вскоре после событий Star Trek: The Next Generation («Звездный путь: Следующее поколение»). Игроки возьмут на себя роль двух главных героев, первого офицера Джары Райдек и инженера-энсина Картера Диаса, которые разгадывают зловещую тайну, затрагивающую две цивилизации, находящиеся на грани войны.