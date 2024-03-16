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Star Wars: Battlefront Classic Collection 14.03.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
7.2 22 оценки

Скандал со Star Wars: Battlefront Classic Collection продолжается: мододел переработал графику лучше, чем разработчики

Избранный Белиара

Создатель модификаций Harrisonfog, крайне известный в сообществе любителей модов для Star Wars: Battlefront 2, унизил своим сравнительным роликом плоды трудов разработчиков "ремастированной" коллекции Star Wars: Battlefront Classic Collection. Скандально известная переработанная классическая дилогия игр была уничтожена в Steam за отвратительное качество и высокую цену.

Теперь же, у игроков появился новый повод злиться на студию Aspyr: сравнительный ролик, представленный Harrisonfog, демонстрирует гораздо более лучшую графику, чем в самой Classic Collection. Самое странное, что создатель модификаций долгие годы карпел над картами (наземными и космическими), моделями техники и бойцов, а разработчики даже не удосужились включить в свою коллекцию отлично сделанные работы простого фаната! Максимум, на что хватило компанию Aspyr в плане проработки визуала, так это, местами, улучшение освещения и отражений.

15
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
BAZKIN

Классика
У мододелов руки прямее, чем у студий разрабов

7
bysaturn

Как же задолбал плеер на PG. Теперь он периодически ещё и вырубается.

3
Freund Benno

В каком месте это лучше? Моддер просто отключил некоторые эффекты, и часть текстур прогнал через ии. Есть какието свои более удачные модели, но это не показатель. Показал более выгодные для себя моменты, но в большинстве случаем мод все равно выглядит как мод.

2
DenisVTR

я одно ток не понял. Как у них по итогу настолько игры прибавили в размере?

0
Night Driving Avenger

Талантливые программисты Aspyr еще не открыли для себя сжатие

0
Аристов--Черный

Ну вы сравнили конечно. Каких-то там кого-то, делающих что-то и целого одного заинтересованного человека:)

0
Kitsu-NeshKaa

Основной плюс СС это поддержка геймпада. Но год назад вроде на обычную версию вышел мод, возвращающий поддержку геймпада. 🙈

-2