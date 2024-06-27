ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: Bounty Hunter 22.11.2002
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
10 1 оценка

Состоялся анонс ремастера приключенческого экшена Star Wars: Bounty Hunter

butcher69
Новости

Компания Aspyr объявила о выпуске обновленной версии Star Wars: Bounty Hunter, культового экшена от третьего лица, для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (через Steam). Релиз игры запланирован на 1 августа 2024 года.

Star Wars: Bounty Hunter впервые вышл в 2002 году на PlayStation 2 и GameCube. В ней игроки берут на себя роль Джанго Фетта, самого известного охотника за головами в галактике, и отправляются на поиски обезумевшего Темного джедая.

Обновленная версия игры будет оптимизирована для современных консолей и ПК, предлагая улучшенную графику, более плавный геймплей и другие современные функции.

Основные особенности:

  • Станьте Джанго Феттом: Пройдите путь легендарного охотника за головами, используя его арсенал оружия и навыков.
  • Нестареющая история: Погрузитесь в захватывающий сюжет, разворачивающийся до событий фильма "Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов".
  • Акробатические бои: Сражайтесь с врагами в динамичных и зрелищных боях.
  • Обновленная графика: Наслаждайтесь улучшенным визуальным оформлением, адаптированным для современных платформ.
7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Впервые слышу про эту игру.

1
Elkanter

Абалдеть, вот это круто. 1313 мы не получили, хотя бы Bounty Hunter можно сыграть

1
VIT_G

Страницы в стиме ещё нет ?

0
Lunersun
0
MadDarkGuard
0
Brock_Harrison

Aspyr уже обделалась с баттлфронтом, опять хотят видимо жиденько обделатся, прошлого позора видимо им было мало.

0
Truthful Zaman
культового экшена

Настолько культового, что я о нём впервые слышу, хотя игр по Звездным Войнам прошел немало.

-2