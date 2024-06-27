Состоялся анонс ремастера приключенческого экшена Star Wars: Bounty Hunter

Компания Aspyr объявила о выпуске обновленной версии Star Wars: Bounty Hunter, культового экшена от третьего лица, для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (через Steam). Релиз игры запланирован на 1 августа 2024 года.
Star Wars: Bounty Hunter впервые вышл в 2002 году на PlayStation 2 и GameCube. В ней игроки берут на себя роль Джанго Фетта, самого известного охотника за головами в галактике, и отправляются на поиски обезумевшего Темного джедая.
Обновленная версия игры будет оптимизирована для современных консолей и ПК, предлагая улучшенную графику, более плавный геймплей и другие современные функции.
Основные особенности:
- Станьте Джанго Феттом: Пройдите путь легендарного охотника за головами, используя его арсенал оружия и навыков.
- Нестареющая история: Погрузитесь в захватывающий сюжет, разворачивающийся до событий фильма "Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов".
- Акробатические бои: Сражайтесь с врагами в динамичных и зрелищных боях.
- Обновленная графика: Наслаждайтесь улучшенным визуальным оформлением, адаптированным для современных платформ.
Впервые слышу про эту игру.
Абалдеть, вот это круто. 1313 мы не получили, хотя бы Bounty Hunter можно сыграть
Страницы в стиме ещё нет ?
Aspyr уже обделалась с баттлфронтом, опять хотят видимо жиденько обделатся, прошлого позора видимо им было мало.
Настолько культового, что я о нём впервые слышу, хотя игр по Звездным Войнам прошел немало.