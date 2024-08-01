Состоялся релиз ремастера Star Wars: Bounty Hunter

Сегодня состоялся релиз ремастера игры Star Wars: Bounty Hunter, которая посвящена охотнику за головами Джанго Фетту.

Разработкой ремастера занималась студия Aspyr, которая недавно выпустила обновленную трилогию Tomb Raider. В ремастере разработчики улучшили текстуры, освещение и визуальные эффекты, а так же добавили поддержку геймпадов, в том числе DualSense. У игры очень положительная оценка от игроков в Steam на основе 53 обзоров.

Оригинальная игра вышла в 2002 году на PS2 и Gamecube. Ремастер доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.