Состоялся релиз ремастера Star Wars: Bounty Hunter

Сегодня состоялся релиз ремастера игры Star Wars: Bounty Hunter, которая посвящена охотнику за головами Джанго Фетту.
Разработкой ремастера занималась студия Aspyr, которая недавно выпустила обновленную трилогию Tomb Raider. В ремастере разработчики улучшили текстуры, освещение и визуальные эффекты, а так же добавили поддержку геймпадов, в том числе DualSense. У игры очень положительная оценка от игроков в Steam на основе 53 обзоров.
Оригинальная игра вышла в 2002 году на PS2 и Gamecube. Ремастер доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
ну и позор
Согласен надо делать ремейк
Ремейк надо делать и хотя бы добавить что бы топливо в реактивном ранце не кончалось спустя 30 секунд а хоты бы 2 минуты длилось.
намного лучше, чем с эмулятором играться
Aspyr с ремастерами то часто не справляется, какой уж там ремейк. Проходили уже с KOTOR...
Ну, есть Dolphin, эмулятор Геймкуба, там играться ни с чем не нужно , всё "из коробки" рабочее. Bounty Hunter на Кубе выходил как раз
смотрел я разбор полетов от гальперова , ну это такое конечно , это как ауткаст только без светового еча