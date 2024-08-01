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Star Wars: Bounty Hunter 22.11.2002
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
8.4 10 оценок

Состоялся релиз ремастера Star Wars: Bounty Hunter

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз ремастера игры Star Wars: Bounty Hunter, которая посвящена охотнику за головами Джанго Фетту.

Разработкой ремастера занималась студия Aspyr, которая недавно выпустила обновленную трилогию Tomb Raider. В ремастере разработчики улучшили текстуры, освещение и визуальные эффекты, а так же добавили поддержку геймпадов, в том числе DualSense. У игры очень положительная оценка от игроков в Steam на основе 53 обзоров.

Оригинальная игра вышла в 2002 году на PS2 и Gamecube. Ремастер доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Роман45554

ну и позор

2
SwiftEmilyan

Согласен надо делать ремейк

1
Brock_Harrison SwiftEmilyan

Ремейк надо делать и хотя бы добавить что бы топливо в реактивном ранце не кончалось спустя 30 секунд а хоты бы 2 минуты длилось.

0
Rorschach93

намного лучше, чем с эмулятором играться

5
Night Driving Avenger SwiftEmilyan

Aspyr с ремастерами то часто не справляется, какой уж там ремейк. Проходили уже с KOTOR...

0
Night Driving Avenger Rorschach93

Ну, есть Dolphin, эмулятор Геймкуба, там играться ни с чем не нужно , всё "из коробки" рабочее. Bounty Hunter на Кубе выходил как раз

0
vertehwost

смотрел я разбор полетов от гальперова , ну это такое конечно , это как ауткаст только без светового еча

0