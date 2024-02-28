Состоялся релиз ремастера Star Wars: Dark Forces для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch

Nightdive Studios, известная тем, что вывела System Shock и DOOM 64 на современные консоли, снова вернулась, представляя свой ремастер Star Wars: Dark Forces.

Эта новая версия игры, первоначально выпущенная в 1995 году, представляет обновленный игровой процесс, текстуры высокого разрешения, улучшенное освещение и рендеринг, а также современную систему управления. Есть хорошие новости и для поклонников ретро-игры: все 14 уровней с любовью восстановлены, включая крупные корабли Империи.

Начало игры происходит незадолго до событий оригинального фильма «Звездные войны», и в нем вы берете на себя роль наемника Кайла Катарна, перебежчика из Империи, который сейчас работает в подразделении тайных операций Альянса повстанцев.

У вас будет возможность сразиться с различными существами и знакомыми персонажами из франшизы «Звездные войны», выполняя миссии внутри Звездного разрушителя, на борту яхты Джаббы Хатта и на планете Корусант — и это лишь некоторые из них.