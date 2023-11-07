Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces 2 получила новый пакет HD-текстур

Моддер vurt создал новый пакет HD-текстур для Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces 2, который делает текстуры игры намного лучше. Моддер использовал инструменты искусственного интеллекта, чтобы повысить качество оригинальных текстур. Таким образом, новые текстуры сохраняют художественный стиль игры.

Этот пакет текстур HD перерабатывает более 620 текстур и совместим с OpenJKDF. Таким образом, теоретически он также должен быть совместим с Star Wars Jedi Knight Remastered 3.0.

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