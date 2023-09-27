GamesVoice выпустила новый дневник русской локализации Star Wars Jedi Survivor

Студия озвучки GamesVoice выпустила свежий видеодневник, посвященный русской локализации игры Star Wars Jedi: Survivor. В этом видеодневнике студия провела интервью с двумя актрисами — Марией Фортунатовой (рыцарь-джедай Цере Джанда) и Линой Ивановой (сестра ночи Меррин).
Сбор средств на локализацию был успешно завершен, но даты выхода все еще нет.
Работы даже не озеро, а целый океан, но с вашей поддержкой мы обязательно со всем справимся!
Работы даже не озеро, а целый океан, но с вашей поддержкой мы обязательно со всем справимся!
Главное не набрать ещё десятки проектов, иначе будем ждать несколько лет
Ну а че, сидишь в студии, работаешь, а хочешь нет, захотел погулять, погулял... а если деньги кончаются, то пишешь пост, о том что мало донатов, и проект стоит на месте.
Где Хогвартс?
В общем, всё ясно, ждём ещё пару лет)
да почему, следующий год весна-лето
глядишь пока океан переплывут там и денуву ломанут
Неужели так сложно перевести текст и озвучку? Им потребовалось 1.8 млн.руб. на перевод, куда эти деньги? все на зарплату???
Все деньги в Алёнку ушли)
30 часов речи. Это около 300 часов звукозаписи с почасовой оплатой актёрам.
С каких пор такой характер работы оплачивается по часам?
И я сомневаюсь что профессиональные актеры, даже вместе с обработкой дорожки, будут тратить на 1 час речи - 10 часов. А они везде и всюду говорят что у них на главных ролях все профи и по этому такие цены.
Еще в конце мая говорили что по Хогвартцу готово уже 90%. А сейчас тянут резину. Еще и с Сайбером обосрались, хотели залезть в озвучку и деняк опять срубить, а там уже пилиться озвучка от редов. Им на фоне этого обсера надо было выпустить какой ни-будь крупный проект который перекроет весь тот негатив который начался из за озвучки сайберпанка, надо было хогвартс выпускать или хотяб объявить о дате релиза и желательно скорой, а они дневник по джедаям выпустили.
Если на этапе хогвартса и сбора на джедаев у них в комментах все было хорошо, то сейчас один негатив. С таким ведением деятельности они всех благожелателей отвернут от себя. Обидно если так получиться, мне очень нравится их озвучка...
Актёры дубляжа ВСЕГДА получают почасовую оплату. Хороший проф-актёр делает в час от 8 до 10 минут итогового звучания. Так что 1 час материала действительно пишется от 6 до 8 часов реального времени.