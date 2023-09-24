Исполнитель роли Кэла Кестиса подтвердил работу над следующей частью Star Wars Jedi

По словам актера, озвучивающего главного героя Кэла Кестиса, в настоящее время ведется работа над новой частью серии Star Wars Jedi.
Выступая несколько дней назад на панели в рамках Ocala Comic Con 2023, Камерон Монахэн, исполняющий роль главного героя серии, разрабатываемой компанией Respawn, подтвердил, что они работают над третьей игрой, не добавив при этом никаких подробностей по этому вопросу.
То, что будет новая игра про джедаев из "Звездных войн", совсем не удивительно, ведь было подтверждено, что серия задумывалась как трилогия, а Survivor не совсем завершает историю Кэла Кестиса. Тем не менее, будет интересно посмотреть, насколько изменится формула третьей игры после того, как геймдиректор серии Стиг Асмуссен покинул Respawn.
Вы вторую сперва до ума доведите.
5700x + 4070ti в 1440p до сих пор статарит местами на ультрах.
Пусть идёт в Диснеевские сериалы, а игру стоит развернуть в новые направления. Не стоит зацикливать серию на этом рыжем чуде. Хотя, если его роль будет похожа на Кайла Катарна в Джедайской Академии(не ГГ, но значимый компаньон), то при правильном подходе может получиться интересно...
*звуки доения*