Исполнитель роли Кэла Кестиса подтвердил работу над следующей частью Star Wars Jedi

Приключенческий экшен, который продолжает историю Кэла Кестиса спустя пять лет после событий Star Wars Jedi: Fallen Order. Кэл стал могущественным рыцарем-джедаем и теперь ведёт отчаянную борьбу против Империи. Ему предстоит решить, насколько далеко он готов зайти, чтобы спасти своих близких.

В игре вы сможете исследовать новые и знакомые планеты в галактике Звёздных войн, в которых вас ждут уникальные биомы, испытания и враги. Вам также предстоит освоить новые навыки, снаряжение и способности, которые помогут вам в путешествии и во время сражений.