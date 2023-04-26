Команда Team RIG анонсировала текстовую русскую локализацию Star Wars Jedi: Survivor ©

Команда Team RIG анонсировала перевод на русский язык грядущего экшена от 3-го лица Star Wars Jedi: Survivor от EA и Respawn Entertainment. Как известно, в игре не будет никакой локализации на русский язык – ни озвучки, ни даже текстовой.

Team RIG, известная по переводу вышедшего в конце января ремейка Dead Space, решила исправить это упущение и перевести игру на русский в виде текста. По словам команды, в Jedi Survivor в 2,5 раза больше текста, чем в ремейке Dead Space, потому перевод займёт немало времени. Точные сроки выхода текстового перевода не называются.

Сегодня мы начинаем работу над переводом Star Wars Jedi Survivor. Приключение Кэла Кэстиса продолжаются, а вместе с ним и у нас начинается самый крупный перевод в истории Team RIG. В Jedi Survivor в 2,5 раза больше текста нежели было в Dead Space Remake, а это значит то, что и перевод займёт точно не мало времени. Команда Team RIG приложит немало усилий, чтобы вы увидели быстрый и довольно качественный перевод. Запасаетесь терпением и ждите будущих новостей насчет перевода, а также не забывайте делиться этим постом с другими джедаями. Да прибудет с вами сила!

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и PC.