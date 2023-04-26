Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 315 оценок

Команда Team RIG анонсировала текстовую русскую локализацию Star Wars Jedi: Survivor

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monk70
Новости

Команда Team RIG анонсировала перевод на русский язык грядущего экшена от 3-го лица Star Wars Jedi: Survivor от EA и Respawn Entertainment. Как известно, в игре не будет никакой локализации на русский язык – ни озвучки, ни даже текстовой.

Team RIG, известная по переводу вышедшего в конце января ремейка Dead Space, решила исправить это упущение и перевести игру на русский в виде текста. По словам команды, в Jedi Survivor в 2,5 раза больше текста, чем в ремейке Dead Space, потому перевод займёт немало времени. Точные сроки выхода текстового перевода не называются.

Сегодня мы начинаем работу над переводом Star Wars Jedi Survivor. Приключение Кэла Кэстиса продолжаются, а вместе с ним и у нас начинается самый крупный перевод в истории Team RIG. В Jedi Survivor в 2,5 раза больше текста нежели было в Dead Space Remake, а это значит то, что и перевод займёт точно не мало времени. Команда Team RIG приложит немало усилий, чтобы вы увидели быстрый и довольно качественный перевод. Запасаетесь терпением и ждите будущих новостей насчет перевода, а также не забывайте делиться этим постом с другими джедаями. Да прибудет с вами сила!

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и PC.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
De Santa

Это отличная новость ждём!!

16
golab42

Ожидаем,тогда можно брать! плюсом там еще оптемизон не завезли, может к тому времени патчами поправят)

8
FlexGum
плюсом там еще оптемизон не завезли

Откуда инфа? Или из головы взял?

-6
DeadRemix FlexGum

да он "базу" выдал и довольный сидит

-6
tvorog8088 FlexGum

Тенденция однако.

3
FlexGum tvorog8088

Хз, вон dead island 2 на том же ue4 вообще идеально оптимизировали.

-4
De Santa FlexGum

Тут написано

-1
LeroX

Буду ждать перевода.

EA - контора пи... Лиц нетрадиционной ориентации!

6
Дима Талмазан

о неплохо осталось подождать взлома и озвучку

5
De Santa

Взлом и через год может быть

0
tvorog8088 De Santa

Там скорее сами денуву уберут, в первой через 2 года вроде убрали либо в гейм пасс через год появится, а то и раньше когда основные продажи схлынут.

0
YouTube_GamesTezi

Я тут недавно купил офлайн активацию за 450 руб. RE4 remake и всё ок, даже патчи новые качаю. Так что если очень хочется, то можно и немного заплатить.

0
tvorog8088

В деде вроде за пару недель перевели тут значит месяц будет.

0
Юрец Одесса

а что с сайтом?? Чего все вокруг серое?? Что за лаги все было норм. Пишет рекламу заблочил, так всегда стоял блок. Хотя когда выключаю все равно все серое

0
AxeKeeper


https://www.playground.ru/star_wars_jedi_survivor/news/v_pk_versii_star_wars_jedi_survivor_byl_obnaruzhen_russkij_yazyk-1621339

-1
Папка Дженнаты Ортеги

Да заколебали вы все анонсировать, выпускать уже пора.

-3
Otavek

Выпускать то,что не готово?

0
Папка Дженнаты Ортеги Otavek

Приготовь!

1
Otavek Папка Дженнаты Ортеги

Окей.Если не будет лень.

0