Команда Team RIG анонсировала текстовую русскую локализацию Star Wars Jedi: Survivor

Команда Team RIG анонсировала перевод на русский язык грядущего экшена от 3-го лица Star Wars Jedi: Survivor от EA и Respawn Entertainment. Как известно, в игре не будет никакой локализации на русский язык – ни озвучки, ни даже текстовой.
Team RIG, известная по переводу вышедшего в конце января ремейка Dead Space, решила исправить это упущение и перевести игру на русский в виде текста. По словам команды, в Jedi Survivor в 2,5 раза больше текста, чем в ремейке Dead Space, потому перевод займёт немало времени. Точные сроки выхода текстового перевода не называются.
Сегодня мы начинаем работу над переводом Star Wars Jedi Survivor. Приключение Кэла Кэстиса продолжаются, а вместе с ним и у нас начинается самый крупный перевод в истории Team RIG. В Jedi Survivor в 2,5 раза больше текста нежели было в Dead Space Remake, а это значит то, что и перевод займёт точно не мало времени. Команда Team RIG приложит немало усилий, чтобы вы увидели быстрый и довольно качественный перевод. Запасаетесь терпением и ждите будущих новостей насчет перевода, а также не забывайте делиться этим постом с другими джедаями. Да прибудет с вами сила!
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля для PS5, Xbox Series X/S и PC.
Это отличная новость ждём!!
Ожидаем,тогда можно брать! плюсом там еще оптемизон не завезли, может к тому времени патчами поправят)
Откуда инфа? Или из головы взял?
да он "базу" выдал и довольный сидит
Тенденция однако.
Хз, вон dead island 2 на том же ue4 вообще идеально оптимизировали.
Тут написано
Буду ждать перевода.
EA - контора пи... Лиц нетрадиционной ориентации!
о неплохо осталось подождать взлома и озвучку
Взлом и через год может быть
Там скорее сами денуву уберут, в первой через 2 года вроде убрали либо в гейм пасс через год появится, а то и раньше когда основные продажи схлынут.
Я тут недавно купил офлайн активацию за 450 руб. RE4 remake и всё ок, даже патчи новые качаю. Так что если очень хочется, то можно и немного заплатить.
В деде вроде за пару недель перевели тут значит месяц будет.
а что с сайтом?? Чего все вокруг серое?? Что за лаги все было норм. Пишет рекламу заблочил, так всегда стоял блок. Хотя когда выключаю все равно все серое
https://www.playground.ru/star_wars_jedi_survivor/news/v_pk_versii_star_wars_jedi_survivor_byl_obnaruzhen_russkij_yazyk-1621339
Да заколебали вы все анонсировать, выпускать уже пора.
Выпускать то,что не готово?
Приготовь!
Окей.Если не будет лень.