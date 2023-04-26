В ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor был обнаружен русский язык ©

Русскоязычные поклонники франшизы "Звездных Войн" все же смогут поиграть в Star Wars Jedi: Survivor на родном языке. Этой ночью стала доступна предзагрузка экшена на всех платформах. Именно там геймеры обнаружили упоминание русского языка для Star Wars Jedi: Survivor.

Геймеры, которым доступна ранняя загрузка Star Wars Jedi: Survivor в Steam сообщают, что в игре все же будет русский язык на релизе. В качестве доказательства они прикрепляют скриншоты, на которых упоминается локализация. Во время загрузки игры пользователи могут выбрать конкретный язык экшена и среди всего списка указан русский, хотя официально о его наличие не сообщается.

Будет ли действительно русский язык в Star Wars Jedi: Survivor мы сможем точно узнать уже после релиза игры — 28 апреля. Напомним, ранее актер озвучки Михаил Мартьянов, сыгравший Кэла Кэстиса в первой части, заявил, что полная русская локализация сиквела может появиться только после его выхода.