Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 315 оценок

В ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor был обнаружен русский язык

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Gutsz
Новости

Русскоязычные поклонники франшизы "Звездных Войн" все же смогут поиграть в Star Wars Jedi: Survivor на родном языке. Этой ночью стала доступна предзагрузка экшена на всех платформах. Именно там геймеры обнаружили упоминание русского языка для Star Wars Jedi: Survivor.

Геймеры, которым доступна ранняя загрузка Star Wars Jedi: Survivor в Steam сообщают, что в игре все же будет русский язык на релизе. В качестве доказательства они прикрепляют скриншоты, на которых упоминается локализация. Во время загрузки игры пользователи могут выбрать конкретный язык экшена и среди всего списка указан русский, хотя официально о его наличие не сообщается.

Будет ли действительно русский язык в Star Wars Jedi: Survivor мы сможем точно узнать уже после релиза игры — 28 апреля. Напомним, ранее актер озвучки Михаил Мартьянов, сыгравший Кэла Кэстиса в первой части, заявил, что полная русская локализация сиквела может появиться только после его выхода.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
MeduzaRUS

в стим многие игры пишут нет рус языка, а устанавливаешь и он есть

7
Shеpard

К релизу всё подчистят. Это же ЕА.

3
Artery Kaulitz

То-есть, русский перевод не то что не делали, его сделали, но убрали специально. Не удивлён, если честно, корпорации полностью зависимы от денег, а значит и от правительства... Мне кажется, вряд-ли он будет на Релизе, просто случайно пропалились

3
NorthSable

Нет там русского, не вводите людей в заблуждение. Очевидно, что это просто не до конца подчищенные следы. В файлах игры его нет.

3
Helix8

поздно, люди уже раскатали губу

0
alexlex

Похоже к релизу все подчистили

2
tvorog8088

Если кто то уже скачал с русиком то обратно запихнуть думаю проблемы не будет.

-1
agula98 tvorog8088
Если кто то уже скачал с русиком то обратно запихнуть думаю проблемы не будет.

Никто не скачал,так как его изначально и не было в прелоаде.

3
alexlex agula98

Уже лежит на русторке распакованный пак от Рамзеса, народ пишет что нету какой либо локализации

1
tvorog8088

Ну и отлично, через недельку возьму оффку.

-1
kristix

Ждете?)

-1