В ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor был обнаружен русский язык

Русскоязычные поклонники франшизы "Звездных Войн" все же смогут поиграть в Star Wars Jedi: Survivor на родном языке. Этой ночью стала доступна предзагрузка экшена на всех платформах. Именно там геймеры обнаружили упоминание русского языка для Star Wars Jedi: Survivor.
Геймеры, которым доступна ранняя загрузка Star Wars Jedi: Survivor в Steam сообщают, что в игре все же будет русский язык на релизе. В качестве доказательства они прикрепляют скриншоты, на которых упоминается локализация. Во время загрузки игры пользователи могут выбрать конкретный язык экшена и среди всего списка указан русский, хотя официально о его наличие не сообщается.
Будет ли действительно русский язык в Star Wars Jedi: Survivor мы сможем точно узнать уже после релиза игры — 28 апреля. Напомним, ранее актер озвучки Михаил Мартьянов, сыгравший Кэла Кэстиса в первой части, заявил, что полная русская локализация сиквела может появиться только после его выхода.
в стим многие игры пишут нет рус языка, а устанавливаешь и он есть
К релизу всё подчистят. Это же ЕА.
То-есть, русский перевод не то что не делали, его сделали, но убрали специально. Не удивлён, если честно, корпорации полностью зависимы от денег, а значит и от правительства... Мне кажется, вряд-ли он будет на Релизе, просто случайно пропалились
Нет там русского, не вводите людей в заблуждение. Очевидно, что это просто не до конца подчищенные следы. В файлах игры его нет.
поздно, люди уже раскатали губу
Похоже к релизу все подчистили
Если кто то уже скачал с русиком то обратно запихнуть думаю проблемы не будет.
Никто не скачал,так как его изначально и не было в прелоаде.
Уже лежит на русторке распакованный пак от Рамзеса, народ пишет что нету какой либо локализации
Ну и отлично, через недельку возьму оффку.
Ждете?)