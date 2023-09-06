Почти никакой разницы: в сети показали, как стала работать ПК-версия Star Wars Jedi: Survivor после выхода патча ©

Вчера на ПК и консолях вышло новое обновление Star Wars Jedi: Survivor, которое, согласно примечаниям к патчу, принесло ряд улучшений производительности. К сожалению, на ПК, похоже, все еще не так, как должно быть.

Пара сравнительных видеороликов, опубликованных в сети MxBenchmarkPC, показывает, что настоящий прирост производительности достигается только благодаря DLSS 3 Frame Generation. В целом производительность находится на уровне предыдущей версии игры, если не хуже в некоторых случаях, а время смены кадров кажется еще хуже, поэтому проблемы с заиканием по-прежнему присутствуют и портят впечатление от игры.

Очень жаль, что Star Wars Jedi: Survivor находится в таком плачевном состоянии, ведь игра представляет собой добротный приключенческий экшен, который вносит инновации и расширяет формулу своего предшественника, а также обладает захватывающим сюжетом и персонажами, которые хорошо вписываются во вселенную Star Wars.

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру. В будущем игра выйдет на PlayStation 4 и Xbox One.