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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.5 757 оценок

Почти никакой разницы: в сети показали, как стала работать ПК-версия Star Wars Jedi: Survivor после выхода патча

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butcher69
Новости

Вчера на ПК и консолях вышло новое обновление Star Wars Jedi: Survivor, которое, согласно примечаниям к патчу, принесло ряд улучшений производительности. К сожалению, на ПК, похоже, все еще не так, как должно быть.

Пара сравнительных видеороликов, опубликованных в сети MxBenchmarkPC, показывает, что настоящий прирост производительности достигается только благодаря DLSS 3 Frame Generation. В целом производительность находится на уровне предыдущей версии игры, если не хуже в некоторых случаях, а время смены кадров кажется еще хуже, поэтому проблемы с заиканием по-прежнему присутствуют и портят впечатление от игры.

Очень жаль, что Star Wars Jedi: Survivor находится в таком плачевном состоянии, ведь игра представляет собой добротный приключенческий экшен, который вносит инновации и расширяет формулу своего предшественника, а также обладает захватывающим сюжетом и персонажами, которые хорошо вписываются во вселенную Star Wars.

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру. В будущем игра выйдет на PlayStation 4 и Xbox One.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Usurper

Хаха. График времени кадра теперь похож на волнограмму аудио файла. Может кто-нибудь попробует преобразовать, может там отсылочка и играет песня "мы клали болт на оптимизацию, йоу, йоу".

2
kotasha

Похоже разрабы перестали нормально игры оптимизировать, при том что графика не сказать что прям некстген, заикание в игре возможно за денуво кто бы что не говорил дрм стал гораздо прожорливей чем был.

1
GraF68ru

Как отработали - столько и заплачу, увидимся на скидке в 90%

1
maksfighter

я правильно понял там длсс 3.1 , а уже можно скачать 3.5?

0
Deliteren

Больше интересует, поменялась ли ситуация с вылетами

0
Никита Дроздоvv

Главное чтоб статеров не было

0