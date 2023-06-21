Последнее обновление для Star Wars Jedi: Survivor вызвало новую проблему ©

Вчера Star Wars Jedi: Survivor получила очередное шестое обновление, которое вышло на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игроки жаловались, что разработчики не только не справились с проблемами производительности, но и им удалось испортить один из элементов игры. Но по одному шагу за раз.

Respawn Entertainment подготовила ряд исправлений, главное из которых:

исправление различных ошибок, вызывающих сбои на различных платформах;

исправление ошибки, блокирующей появление охотника за головами;

исправление ошибки, из-за которой Кайдж становился невидимым;

исправление ошибки, препятствующей завершению "Найди секрет Окопа".

Кроме того, авторы подправили обращение с бластерами, фоторежим и головоломку на Джедзе. Также, на последней планете был отключен учебный манекен и обновлены данные голокарты.

Приведенный выше список выглядит довольно солидно, однако, как отмечают игроки на форумах Reddit, обновление не решает всех проблем.

Игра по-прежнему имеет проблемы с производительностью на консоли. Если быстро двигать камеру, то в верхней части экрана появляются разрывы, частота кадров может сильно падать вблизи воды, даже в качественном режиме или во время синематика, и есть множество визуальных глюков, например, элементы интерфейса остаются видимыми дольше, чем должны. Игре нужно было больше времени (...).

Другой пользователь указывает на медлительность разработчиков:

Тот факт, что им потребовалось столько времени, чтобы исправить ошибку с охотником за головами, является ненормальным.

Последнее обновление также вызывает... новые проблемы.

Патч полностью сломал голокарту. Она просто больше не открывается. В такой игре, как эта, подобная ошибка делает ее неиграбельной.

В официальном заявлении разработчики обещают, что они "упорно работают над улучшением игрового процесса в Star Wars Jedi: Survivor". Поэтому игрокам, жалующимся на состояние игры, остается только ждать следующих патчей, даты выхода которых станут известны "как только они будут определены".