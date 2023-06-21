Сравнение демонстрирует небольшие улучшения производительности Star Wars Jedi: Survivor после последнего патча ©

В сети появилось новое сравнительное видео Star Wars Jedi: Survivor, в котором текущая версия игры сравнивается с предыдущей, чтобы подчеркнуть, что в конечном итоге в патче 6 действительно есть некоторые улучшения производительности, хотя и незначительные.

В новом сравнительном видео, которое было подготовлено MxBenchmarkPC, подчеркивается, что средний FPS в игре в сценариях с ограниченным процессором увеличился примерно на 4, 5 кадра в секунду. К сожалению, время смены кадров все еще кажется разбросанным, поэтому игра все еще не кажется более плавной. В сценариях с ограничением GPU, однако, никаких улучшений не наблюдается, так что Respawn предстоит еще много работы, чтобы исправить свою игру.

Очень жаль, что Star Wars Jedi: Survivor так плохо работает на всех системах, ведь вторая часть серии - это отличная приключенческая игра, которая улучшает формулу оригинальной игры во всех возможных отношениях.

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.