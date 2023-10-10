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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.6 803 оценки

Star Wars Jedi Survivor получила патч 7.5 с исправлениями и улучшениями

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monk70
Новости

Respawn выпустила новое обновление для Star Wars Jedi: Survivor. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 7.5 содержит несколько исправлений и улучшает качество отражений при отключенной трассировке лучей.

Если говорить более подробно, то патч 7.5 вносит исправления в анимацию существ и транспортных средств. Он также содержит исправление для бинокулярных маяков, которые работали неправильно при отключенной трассировке лучей.

К сожалению, этот патч не приносит никаких улучшений производительности. Он также не устраняет проблемы с заиканием в игре. На данный момент можно с уверенностью предположить, что Respawn не внесет в игру каких-либо серьезных улучшений производительности или оптимизации. Единственный способ получить отличные впечатления от игры на ПК в этой игре — это использовать высокопроизводительную компьютерную систему.

Примечания к выпуску обновления 7.5 для Star Wars Jedi Survivor

  • Исправления анимации существ и транспортных средств.
  • Исправлена ошибка, из-за которой бинокулярные маяки не работали при отключенной трассировке лучей.
  • Улучшение качества отражений при отключенной трассировке лучей.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Abarmot90

Руссик не слетел?

0
Аристов--Черный
Единственный способ получить отличные впечатления от игры на ПК в этой игре — это использовать высокопроизводительную компьютерную систему.
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