Star Wars Jedi: Survivor выйдет на PS4 и Xbox One ©

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на большее количество платформ. Во время брифинга по доходам издателя Electronic Arts компания объявила, что разработчик Respawn сейчас находится на «ранней стадии» переноса игры на PlayStation 4 и Xbox One.

Jedi: Survivor вышла в конце апреля этого года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра получила в целом положительные отзывы, но версия для ПК оставляла желать лучшего с точки зрения производительности. EA выпустила несколько исправлений для устранения проблем с течением времени.

Сегодняшнее объявление Respawn и EA о переносе Jedi: Survivor на старые консоли, вероятно, стало для некоторых неожиданностью. В феврале игровой директор Стиг Асмуссен сообщил Play Magazine, что Respawn пропускает PS4/Xbox One, чтобы компания могла в полной мере воспользоваться преимуществами превосходных процессоров и памяти PS5 и Xbox Series X|S по сравнению с PS4 и Xbox One. Асмуссен сказал, что Respawn надеется получить «настоящий опыт нового поколения» с Jedi: Survivor.

Respawn не сообщила, когда Jedi: Survivor может выйти на PS4 и Xbox One, и не предоставила каких-либо дополнительных сведений о том, чем эта версия игры может отличаться от издания PS5 и Xbox Series X|S.

Помимо анонса Jedi: Survivor для PS4 и Xbox One, Respawn заявила, что работает над «дополнительными улучшениями производительности» для существующих версий Jedi: Survivor для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В Respawn заявили, что выпуск этих улучшений по-прежнему является «высшим приоритетом» для команды, и со временем будет предоставлена ​​дополнительная информация.