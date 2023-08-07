Студия GamesVoice показала первый дневник локализации Star Wars Jedi: Survivor

Студия GamesVoice выпустила первый видеодневник о том, как студия работает над русской локализации для Star Wars Jedi: Survivor.
В ролике авторы пообщались с исполнителями ролей главного героя (Михаил Мартьянов) и одного из главных злодеев (Ислам Ганджаев), попутно приоткрыв тайны процесса работы над озвучкой.
Напоминаем, что сейчас идёт сбор средств на русский дубляж Star Wars Jedi: Survivor. Осталось набрать 280 тысяч, чтобы достичь всех поставленных целей! Давайте поднажмём, и да пребудет со всеми нами Сила!
За всё разом похватались. Хогвартс говорили в начале августа запустят. Скоро никто бабки не будет вкидывать на озвучку с такими сроками
Ты видимо ничего не понимаешь в процессе озвучки, сроках и т.д
Про Хогвартс с самого начала говорили,что до конца года выпустят,никаких сроков выпуска в августе не было.Тем более у них проекты делаются параллельно, выпуск озвучек Half-Life Alux,Silent Hill 3,Plague Tale:Requem в этом году от них никак не влияет на выпуск других озвучек.Офицально озвучку для игры такого масштаба делают за 1-2 года до выхода игры.Так что прошу для начала разобраться,как что работает.
В рамках ограниченных бюджетов большое количество проектов является необходимым злом. Проекты питают друг друга и позволяют в рамках одной сессии звукозаписи задействовать актёров сразу в несколько игр. Тогда общая стоимость становится ниже, а игры получают большее разнообразие голосов.
То бишь банально ты вызвал актёра на записи Хогвартса, а он записал и Хогвартс, и Старварс, и Вай Сити и что-то ещё. И всё по цене одной записи для Хогвартса. Просто потому, что у актёров почасовая оплата и даже если он отработал 10 минут, ты платишь за весь час.
По этой причине сразу после завершения одного проекта в работу берётся второй, а порой и третий. Материал для записей должен быть всегда.
Танджиро будет озвучивать и тут)
Да суммы Они начали не маленьки требовать....Разве наберешь...Если только у Путина попросить..Он Всем деньги дает.