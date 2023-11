Embracer не стала комментировать ситуацию с ремейком Star Wars: KOTOR на встрече с акционерами

В 2021 году в рамках PlayStation Showcase состоялся анонс ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, который должен был стать перезагрузкой легендарной ролевой игры, вышедшей в далеком 2003 году от студии BioWare. С тех пор мы больше ничего не слышали о проекте, а различные слухи и намеки указывали на неблагоприятную ситуацию с игрой.

В недавнем собрании акционеров Ларсу Вингефорсу, генеральному директору Embracer Gropu, вновь был задан вопрос о состоянии дел с ремейком. И вместо того, чтобы поделиться информацией, генеральный директор решил не упоминать о проекте, поскольку, по его словам, "все, что я говорю о нем, попадает в заголовки новостей".

Embracer Group владеет компаниями Aspyr Media и Saber Interactive, ответственными за проект. Недавно Embracer объявила о масштабной реструктуризации и закрытии нескольких студий, что, возможно, повлияло на работу над игрой.

К сожалению, на данный момент остается неизвестным, находится ли Star Wars: Knights of the Old Republic Remake в разработке или проект был отменен.