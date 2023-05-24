"Игра недостаточно кинематографичная" - По слухам, проблемы в разработке ремейка Star Wars KOTOR из-за Sony ©

На прошлой неделе мы сообщали о проблемах ремейка Star Wars KOTOR Remake. По мнению журналиста Джеффа Грабба, игра вообще может никогда из-за проблем в разработке. Авторы канала 100% Star Wars решили исследовать проблему и выпустили в ролик, в котором рассказали, что сейчас происходит с проектом. Эту информацию стоит воспринимать с большой долей недоверия — ведь это блогер, а не проверенный инсайдер или журналист. Точно мы знаем лишь одно - в разработке ремейка есть проблемы.

Работа над проектом велась уже несколько лет, но из-за негативного отзыва Sony на одну из презентаций, все производство должно было перейти к совершенно другой команде.

Согласно представленной информации, Aspyr получила лицензию на Star Wars KOTOR Remake в 2018 году, так как Lucasfilm радушно приняла предложение студии. Компания собрала целую команду, чтобы заняться разработкой обновления - в команду вошли ветераны с большим опытом. Разработчикам даже удалось нанять создателей, разработавших оригинал.

Aspyr собрала 30 миллионов долларов, и в 2019 году началось пре-продакшн - однако работа затянулась из-за глобальной пандемии. В 2021 году компанию приобрела Embracer, что добавило к бюджету еще 70 млн долларов.

На следующем этапе партнером проекта стала Sony, которая, судя по всему, имела большое влияние на ремейк Star Wars KOTOR. Разработчики даже уже планировали следующие проекты в серии.

Полноценное производство началось в 2022 году, а первоначальный план предполагал выпустить игру на рынок в середине 2023 года - таким образом авторы могли бы отпраздновать 20-летие KOTOR. Более реалистичные прогнозы предвещали выход игры в 2024 или 2025 году.

Все выглядело очень хорошо, пока в середине 2022 года Aspyr не показала фрагмент игры Lucasfilm и Sony - ожидалось, что первая компания примет проект с энтузиазмом, но производитель PlayStation ожидал совсем другого. Игра была "недостаточно кинематографичной".

Возможно, именно из-за этого мнения часть руководства Aspyr была уволена, и именно с этого начались проблемы — блогер не согласен с мнением Джейсона Шрайера, который считает, что работа над Star Wars KOTOR Remake уже остановлена на данном этапе. Игра все еще в разработке.

В конце концов, Star Wars KOTOR Remake должна была достаться Saber, а разработчики Aspyr жили в неведении - оказалось, что почти вся студия (за исключением сценаристов) была отстранена от работы над игрой.

Saber, однако, решила не делать полную перезагрузку проекта, а просто продолжила работу. Aspyr, однако, не совсем понятно, почему это досталась Saber Portugal, не имеющей опыта в таких амбициозных проектах. На тот момент Aspyr покинули до 70 человек из команды в 200 человек.

Согласно опубликованной информации - Star Wars KOTOR Remake, как ожидается, предложит бои, похожие на Final Fantasy VII, что не совсем понравилось Sony, но самой большой проблемой является графика - компания, как говорят, ожидала гораздо более красивую (кинематографичную) игру.

Star Wars KOTOR Remake не предложит много нового по сравнению с оригиналом - предполагается, что сюжет будет "идентичен оригиналу", но разработчики "значительно" расширили некоторых персонажей и квесты. Некоторые из актеров озвучки, работавших над оригиналом, даже вернулись к работе над проектом.