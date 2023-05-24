"Игра недостаточно кинематографичная" - По слухам, проблемы в разработке ремейка Star Wars KOTOR из-за Sony

На прошлой неделе мы сообщали о проблемах ремейка Star Wars KOTOR Remake. По мнению журналиста Джеффа Грабба, игра вообще может никогда из-за проблем в разработке. Авторы канала 100% Star Wars решили исследовать проблему и выпустили в ролик, в котором рассказали, что сейчас происходит с проектом. Эту информацию стоит воспринимать с большой долей недоверия — ведь это блогер, а не проверенный инсайдер или журналист. Точно мы знаем лишь одно - в разработке ремейка есть проблемы.
Работа над проектом велась уже несколько лет, но из-за негативного отзыва Sony на одну из презентаций, все производство должно было перейти к совершенно другой команде.
Согласно представленной информации, Aspyr получила лицензию на Star Wars KOTOR Remake в 2018 году, так как Lucasfilm радушно приняла предложение студии. Компания собрала целую команду, чтобы заняться разработкой обновления - в команду вошли ветераны с большим опытом. Разработчикам даже удалось нанять создателей, разработавших оригинал.
Aspyr собрала 30 миллионов долларов, и в 2019 году началось пре-продакшн - однако работа затянулась из-за глобальной пандемии. В 2021 году компанию приобрела Embracer, что добавило к бюджету еще 70 млн долларов.
На следующем этапе партнером проекта стала Sony, которая, судя по всему, имела большое влияние на ремейк Star Wars KOTOR. Разработчики даже уже планировали следующие проекты в серии.
Полноценное производство началось в 2022 году, а первоначальный план предполагал выпустить игру на рынок в середине 2023 года - таким образом авторы могли бы отпраздновать 20-летие KOTOR. Более реалистичные прогнозы предвещали выход игры в 2024 или 2025 году.
Все выглядело очень хорошо, пока в середине 2022 года Aspyr не показала фрагмент игры Lucasfilm и Sony - ожидалось, что первая компания примет проект с энтузиазмом, но производитель PlayStation ожидал совсем другого. Игра была "недостаточно кинематографичной".
Возможно, именно из-за этого мнения часть руководства Aspyr была уволена, и именно с этого начались проблемы — блогер не согласен с мнением Джейсона Шрайера, который считает, что работа над Star Wars KOTOR Remake уже остановлена на данном этапе. Игра все еще в разработке.
В конце концов, Star Wars KOTOR Remake должна была достаться Saber, а разработчики Aspyr жили в неведении - оказалось, что почти вся студия (за исключением сценаристов) была отстранена от работы над игрой.
Saber, однако, решила не делать полную перезагрузку проекта, а просто продолжила работу. Aspyr, однако, не совсем понятно, почему это досталась Saber Portugal, не имеющей опыта в таких амбициозных проектах. На тот момент Aspyr покинули до 70 человек из команды в 200 человек.
Согласно опубликованной информации - Star Wars KOTOR Remake, как ожидается, предложит бои, похожие на Final Fantasy VII, что не совсем понравилось Sony, но самой большой проблемой является графика - компания, как говорят, ожидала гораздо более красивую (кинематографичную) игру.
Star Wars KOTOR Remake не предложит много нового по сравнению с оригиналом - предполагается, что сюжет будет "идентичен оригиналу", но разработчики "значительно" расширили некоторых персонажей и квесты. Некоторые из актеров озвучки, работавших над оригиналом, даже вернулись к работе над проектом.
Один говорит что игре конец, другой что игра ещё в разработке... Пока игру не покажут или официально не отменят всё это слухи. Скорей похоже на попытку хайпануть на проекте, про который давно ничего не слышно.
В целом имхо, но лично я был бы доволен ремейком в стиле FF7. В конце концов самое важное в которе- сюжет и история. Если их не испортят актуальным повесточным дерьмом- все остальное уже не настолько важно.
Кто бы сомневался, Сони хотят на своей платформе видеть только кинцо с детским сюжетом и минимальным содержанием геймплея.
Что? Зачем делать такую боёвку? Мне лично такая боёвка не нравится. Лично я люблю активную боёвку, а не тактическую. Лично я был бы доволен, если бы они сделали боёвку в стиле серии Jedi от Респаун. Для меня это уже первый минус игры. если, конечно, это правда. и если, конечно, игра существует. Надеюсь, на выставке Playstation игру покажут, причем реальные кадры.
Боже, как же эти Sony надоели уже, недостаточно кинематографично им видите ли.
Правильно Сони делают, если разрабы криворучки.