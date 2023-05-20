Журналист и инсайдер Джефф Грабб сомневается в выходе ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic ©

В последнем эпизоде своего подкаста на YouTube Джефф Грабб, известный инсайдер в игровом мире, рассказывает о своем скептическом отношении к выходу ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, о котором с момента его анонса несколько лет назад не было никаких подробностей. Может ли это означать конец ремейка?

Пару лет назад ремейк KOTOR был анонсирован на презентации PlayStation и сразу же привел фанатов в восторг от возможности поиграть в шедевр почти 20-летней давности на современном оборудовании. Однако вскоре появились сообщения от Bloomberg о том, что игра была отобрана у Aspyr и передана Saber Interactive.

Прошло почти 2 года с момента анонса, а мы так и не услышали ничего нового от официальных лиц о ремейке KOTOR, что вызывает беспокойство.

Похоже, ситуация стала еще хуже в последнем эпизоде подкаста Грабба, где он говорит, что даже известный по слухам ремейк Prince of Persia: Sands of Time скорее всего выйдет раньше, чем KOTOR Remake, что уже само по себе является поводом для беспокойства, поскольку Ubisoft молчит об этой игре дольше всех с тех пор, как объявила, что ее разработкой теперь занимается новая студия Ubisoft.

Было бы печально, если бы такая игра, как KOTOR Remake, умерла, так и не начавшись, но такое уже случалось со Star Wars 1313.