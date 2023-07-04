Найдена запись закрытого показа Knights of the Old Republic с E3 2001 - так выглядела игра за два года до релиза ©

Stars Wars Knights of the Old Republic - это классика всех времен, поэтому все, кто играл в нее, будут рады услышать, что была найдена и выложена в сеть презентация, сделанная за закрытыми дверями выставки E3 еще до анонса этой ролевой игры.

Ролик с E3 2001 был сохранен, записан и оцифрован вместе с тысячами других видеозаписей энтузиастом видеоигровой документалистики Дэнни "Noclip" О'Двайером, который постепенно загружает многие из этих жемчужин на новый канал YouTube.

В то время KOTOR находился на ранней стадии разработки, и его выход состоялся в середине 2003 года, примерно через два года после этой презентации.

Затем мы переходим к просмотру модели в Windows, и нет ничего более ностальгического и приятного, чем операционная система начала 2000-х годов. Помимо самой презентации, это просто чудо - увидеть, как разработчики смотрели на игры в те времена, и что было революционным и важным для игр 22 года назад.

Это действительно показывает, как далеко мы продвинулись за два десятилетия и как быстро развивались технологии видеоигр. Когда кто-то говорит: "У нас сейчас 30 NPC в этом маленьком городке", все становится на свои места.