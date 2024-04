Saber Interactive заявила, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic "жив и здоров"

Судьба Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake долгое время была под вопросом. Всего через несколько месяцев после анонса в 2021 году стало известно, что разработка игры была приостановлена на неопределенный срок, а производство предположительно взяла на себя Saber Interactive. За этим последовало упорное молчание всех вовлеченных сторон, и хотя были некоторые заявления о том, что ремейк был полностью отменен, в ноябре прошлого года сообщалось, что Saber все еще работает над ним.

Чуть больше пары недель назад было объявлено, что Saber Interactive отделилась от материнской компании Embracer Group и выкупила себя за 247 миллионов долларов. Компании тогда подтвердили, что одним из проектов, которые Saber взяла с собой, был «ранее анонсированная игра ААА-класса, основанная на лицензии». Было широко распространено мнение (и утверждалось в отчетах), что это был ремейк KOTOR, и теперь Saber официально подтвердила эту информацию.

В интервью IGN генеральный директор Sabere Interactive Мэтью Карч предоставил первое на сегодняшний день официальное подтверждение того, что разработчик действительно работает над Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake. Карч не предоставил подробностей о точном статусе проекта, но подтвердил, что он «жив и здоров» и что Saber стремится «превзойти ожидания игроков».

«Ясно и очевидно, что мы работаем над этим», — сказал Карч. «Об этом много раз писали в прессе. Я скажу, что игра жива и здорова, и мы стремимся превзойти ожидания игроков».

Еще неизвестно, сколько времени пройдет до того, как Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake снова будет публично продемонстрирована, учитывая отсутствие ясности в её нынешнем состоянии. Однако в прошлом месяце Embracer Group, которая, как было подтверждено, все еще работает с Saber над вышеупомянутой ранее анонсированной лицензионной AAA-игрой, предположила, что до запуска игры еще «осталось некоторое время».

После разделения с Embracer Group компания Saber Interactive также подтвердила, что разработка Warhammer 40,000: Space Marine 2, Jurassic Park: Survival и John Carpenter’s Toxic Commando продолжается.