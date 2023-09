Sony сообщила, что убрала трейлер ремейка KOTOR из-за истекшей лицензии на музыку ©

Ранее сегодня сообщалось, что Sony скрыла трейлер Star Wars: Knights of the Old Republic Remake со своего канала YouTube и удалила оригинальные объявления, которые были сделаны в Твиттере во время презентации PlayStation 2021, что заставило некоторых поверить в отмену игры. .

Теперь Sony предоставила некоторые разъяснения по поводу причины такого решения в заявлении для Kotaku, подтвердив, что тизер-трейлер был удален из-за истекшего срока действия музыкальной лицензии.

«В рамках обычной деятельности мы исключаем активы с лицензированной музыкой по истечении срока действия лицензий», — говорится в заявлении.

Единственной музыкой, представленной в рекламном трейлере ремейка KOTOR, была музыкальная тема «Звездных войн», так что, похоже, удаление произошло из-за проблем с авторскими правами у Disney.

В настоящее время неясно, когда трейлер может быть восстановлен на канале, и на момент написания статьи Aspyr или Embracer Group не получили официального сообщения о том, находится ли игра все еще в активной разработке.