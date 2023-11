Aspyr заявила, что Star Wars: KotOR 2 на Switch не получила DLC из-за жалоб "третьей стороны"

Компания Aspyr пролила свет на отмену DLC для Switch-версии игры Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, возложив вину на жалобы со стороны неизвестной третьей стороны.

Как стало известно Axios, в судебном заявлении сопредседатель совета директоров Aspyr Тед Салох отметил, что "Aspyr полагала, что сможет выпустить контент, но третья сторона возразила, и Aspyr не смогла этого сделать". Однако в документе не уточняется, о какой третьей стороне идет речь. Представитель Aspyr сообщил IGN по электронной почте, что компания "не может дать никаких дополнительных комментариев".

Документ является частью судебного процесса, в котором истец Малачи Микелонис (Malachi Mickelonis) подал иск против Aspyr, утверждая, что компания ложно представила, что покупатели KOTOR II получат доступ к "Restored Content DLC", и отказалась вернуть деньги тем, кто приобрел игру, вместо этого предоставив бесплатный код на другую игру серии Star Wars.

Как отмечает Axios, Aspyr утверждает, что дополнительный ключ, который Микелонис запросил и получил в виде кода к другой игре, был символом компенсации за то, что компания не выпустила когда-то запланированное DLC. Однако адвокат Микелониса утверждает, что этот жест был не компенсацией за отмененное DLC, а скорее "бесплатным подарком" и не являлся полным возвратом денег. Позже в этом месяце Центральный округ Калифорнии США проведет слушания по ходатайству Aspyr об отклонении иска.

Aspyr выпустила порт KOTOR II для Switch в 2022 году. В июне 2022 г. Aspyr объявила, что добавит вырезанный контент оригинальной версии в версию для Switch позже в этом году. Спустя почти год после объявления компания сообщила, что "Restored Content DLC" было отменено.