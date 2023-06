DLC c вырезанным контентом для Star Wars: Knights of the Old Republic 2 для Switch отменено ©

Компания Aspyr Media объявила об отмене DLC c вырезанным контентом для Switch-версии игры Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords.

"К сожалению, сегодня мы объявляем, что DLC Restored Content для версии Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords для Nintendo Switch не будет выпущено", - говорится в заявлении Aspyr в Twitter.

Однако Aspyr пытается исправить положение фанатов, позволив тем, кто приобрел игру до этого объявления, получить бесплатную игру на Switch. В число бесплатных игр входят: Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars: Republic Commando, Star Wars: Episode 1 Racer, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy и Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast. Также есть возможность получить Steam-версию Star Wars: Knights of the Old Republic 2.

Для получения игрового ключа необходимо посетить сайт support.aspyr.com и отправить запрос вместе с подтверждением покупки Star Wars: Knights of the Old Republic 2.

DLC c вырезанным контентом было добровольным проектом фанатов, направленным на добавление недостающего контента для Star Wars: Knights of the Old Republic 2, а также на исправление технических проблем. Он был официально одобрен компанией Aspyr Media в 2015 году.

Aspyr работала над ремейком первой игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Однако в августе 2022 года разработка была приостановлена из-за того, что Lucasfilm и Sony разочаровались во внутренней демонстрации. Теперь, как сообщается, разработка перешла от Aspyr к Saber Interactive.