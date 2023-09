Фанаты подали коллективный иск в связи с отменой DLC для KOTOR 2 на Switch ©

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords была перенесена на Switch в прошлом году. В анонсе было сказано, что в качестве DLC будет доступен мод Restored Content, который является лучшим способом познакомиться с классической ролевой игрой. Однако из-за проблем, возникших за кулисами, выпуск DLC был отменен.



Теперь фанаты мобилизуются и подают коллективный иск против разработчика Aspyr Media и издателя Saber Interactive. В иске участвуют многочисленные поклонники, которые приобрели KOTOR 2 на Switch, утверждая, что они не стали бы этого делать, если бы не обещанное DLC. В иске утверждается, что Aspyr и Saber юридически обязаны обеспечить возврат средств, поскольку некоторые покупатели утверждают, что даже не играли в игру, так как ждали восстановленного контента.

Дело "Малахи Микелонис против Aspyr Media, Inc. и др." можно посмотреть здесь, где указано, что оно было подано в июле этого года. Фанаты и их адвокат Рэй Ким требуют суда присяжных, а ответчики должны ответить на это требование до 4 октября.

В 2022 году ответчики [Aspyr и Saber] рекламировали KOTOR среди пользователей видеоприставки Nintendo Switch как никогда ранее не выходивший "Restored Content DLC". Истец и многие другие потребители были в восторге от нового контента, который, по словам ответчиков, "скоро появится". Более того, KOTOR занимал первое место в рейтинге интернет-магазинов Nintendo





"Истец почувствовал себя полностью обманутым. Фактически, истец даже не стал играть в KOTOR после его покупки, решив дождаться выхода DLC Restored Content.

В это не так уж трудно поверить. По общему мнению фанатов, играть следует только с установленным модом Restored Content, даже если это первое прохождение игры. И это не просто контент, который не подходил для игры, большая его часть была удалена только из-за нехватки времени.



Тем не менее, есть несколько моментов, мешающих истцам добиться успеха. Во-первых, игры и внутриигровой контент часто отменяются - это печальная реальность индустрии. Кроме того, даже если возврат денег не был произведен, Aspyr предложила пострадавшим фанатам копию KOTOR 2 в Steam, где в мод можно играть бесплатно, или вообще другую игру по "Звездным войнам".