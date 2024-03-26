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Star Wars: Outlaws 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 256 оценок

Близится релиз: Star Wars Outlaws получила еще один возрастной рейтинг - теперь в Австралии

AceTheKing
Новости

Несмотря на то, что компания Ubisoft всё еще не объявила официальную дату релиза игры Star Wars: Outlaws, по всей видимости это произойдет уже в скором времени.

Сегодня стало известно о том, что помимо того, что недавно игра получила возрастной рейтинг в Южной Корее, теперь игра получила возрастной рейтинг еще и в Австралии: местное возрастное агентство оценило игру рейтингом M (Mature), который является аналогом рейтинга Teen в ESRB. Возрастной рейтинг сразу от двух организаций точно не может быть случайностью или ошибкой.

Релиз весной или летом текущего года выглядел бы логично, учитывая что на осень у компании Ubisoft почти наверняка запланирован выход Assassin's Creed: Codename RED. Star Wars: Outlaws выйдет на PC, Xbox Series X/S и PS5.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
KnDiman

Том Хендерсон говорил, что выйдет в мае, возможно оказался прав.

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