Релиз все ближе? Star Wars Outlaws получила возрастной рейтинг в Южной Корее

Когда компания Ubisoft и разработчик Massive Entertainment официально представили Star Wars Outlaws в прошлом году, запуск приключенческого экшена с открытым миром был назначен на 2024 год. И хотя с тех пор подробности о сроках выхода игры были скудными, есть признаки того, что скоро ситуация может измениться.
Star Wars Outlaws получила оценку южнокорейского Комитета по рейтингу и администрированию игр (GRAC). Игра получила рейтинг 19+ (что эквивалентно рейтингу M по версии ESRB). Как правило, возрастные рейтинги для игр выдаются на финальных стадиях производства, что позволяет предположить, что Outlaws приближается к финишной прямой.
Стоит также отметить, что известный инсайдер Том Хендерсон в начале этого года утверждал, что игра должна выйти в первой половине года. Если Ubisoft действительно планирует так поступить, то в ближайшие недели мы должны услышать что-то конкретное.
Star Wars Outlaws находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и PC. Недавно было подтверждено, что на ПК игра выйдет с трассировкой лучей и поддержкой DLSS 3.
Ужас, какая бабища страшная. Sweet Babes в деле, кринж на пределе))
Причесать, отмыть, одеть и вообще норм будет. Надеюсь юбисофт косметику подвезет.
Так и будешь как попугай про Sweet Babes?)))
Она не просто не красивая у нее еще фигура и манера поведения как у дерзкого мужика, ни грамма женственности, такое ощущение что изначально планировалось что гг будет мужчина или будет выбор пола, все как любят фемки короче
Пока они будут и я буду. Я просто не знаю больше названий других контор, которые официально гадят в игры ))
Возрастной рейтинг в Корее - смешно))))))
Пока выйдет,потом пропатчат,потом доведут до ума и оптимизируют,потом взломают,кароче через год можно будет играть в доделанную игру.
На счет взломают ты погорячился ) Уже давно никто ничего не ломает.
в 4к пройду на экстремалках пиратку
Прошу Ubisoft не обосритесь в этой игрой.