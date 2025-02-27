Для Star Wars Outlaws вышло новое обновление

Студия Ubisoft Massive выпустила для Star Wars Outlaws на все платформы патч под номером 1.5.2, в котором исправлен ряд технических и графических проблем в игре. Патч весит по-разному в зависимости от платформы: 1,95 ГБ для PS5, 3,91 ГБ для Xbox Series X/S и 2,54 ГБ для PC.

В обновление, которое вышло 27 февраля 2025 года, внесены исправления по устранению графических аномалий на ПК, а также исправлена проблема с зависанием игры во время использования фотомода на PlayStataion 5.

Кроме того, разработчики работают над исправлением ошибки, связанной с недоступностью опции взлета на корабле Trailblazer, что временно решается путем ручного сохранения и перезагрузки игры.