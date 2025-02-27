Для Star Wars Outlaws вышло новое обновление

Студия Ubisoft Massive выпустила для Star Wars Outlaws на все платформы патч под номером 1.5.2, в котором исправлен ряд технических и графических проблем в игре. Патч весит по-разному в зависимости от платформы: 1,95 ГБ для PS5, 3,91 ГБ для Xbox Series X/S и 2,54 ГБ для PC.
В обновление, которое вышло 27 февраля 2025 года, внесены исправления по устранению графических аномалий на ПК, а также исправлена проблема с зависанием игры во время использования фотомода на PlayStataion 5.
Кроме того, разработчики работают над исправлением ошибки, связанной с недоступностью опции взлета на корабле Trailblazer, что временно решается путем ручного сохранения и перезагрузки игры.
игра про которую уже забыли
'' вышло новое обновление ''
Героине добавили член? Это ж чистый Маугли.
хрюкальник поправили?
Еще одна отличная игра запомоенная упоротыми фемками. С Avowed такая же тема.
жду 2 длц надеюсь выйдет быстро ...все таки там пираты и тд
Ок.
Но всем настолько же пофиг
ох там же дополнение еще какое в ноябре вышло, надо бы его пройти
но влом
единственный раз наверное когда купил голд, а проходить впадлу