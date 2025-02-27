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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 839 оценок

Для Star Wars Outlaws вышло новое обновление

Gruz_
Новости

Студия Ubisoft Massive выпустила для Star Wars Outlaws на все платформы патч под номером 1.5.2, в котором исправлен ряд технических и графических проблем в игре. Патч весит по-разному в зависимости от платформы: 1,95 ГБ для PS5, 3,91 ГБ для Xbox Series X/S и 2,54 ГБ для PC.

В обновление, которое вышло 27 февраля 2025 года, внесены исправления по устранению графических аномалий на ПК, а также исправлена проблема с зависанием игры во время использования фотомода на PlayStataion 5.

Кроме того, разработчики работают над исправлением ошибки, связанной с недоступностью опции взлета на корабле Trailblazer, что временно решается путем ручного сохранения и перезагрузки игры.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
kazak119

игра про которую уже забыли

5
MORDORR

'' вышло новое обновление ''

Героине добавили член? Это ж чистый Маугли.

5
пекабир

хрюкальник поправили?

2
digitalkid

Еще одна отличная игра запомоенная упоротыми фемками. С Avowed такая же тема.

1
ThoughtfulGerardo

жду 2 длц надеюсь выйдет быстро ...все таки там пираты и тд

0
sa1958

Ок.

-1
Mankar Camoran

Но всем настолько же пофиг

-1
My life is a game

ох там же дополнение еще какое в ноябре вышло, надо бы его пройти
но влом
единственный раз наверное когда купил голд, а проходить впадлу

-3