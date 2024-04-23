Это вам не Starfield: космические полеты в Star Wars Outlaws порадуют игроков экшеном

Одной из главных особенностей Star Wars: Outlaws станет возможность путешествовать между разными планетами на собственном космическом корабле. Полеты в космосе всегда были для геймеров чувствительной темой, и релиз достаточно спорного Starfield заставил многих пользователей задаться вопросом, как они будут реализованы в игре от Ubisoft и Massive Entertainment. Креативный директор Star Wars: Outlaws Джулиан Герайти заверил игроков, что полеты точно не будут скучными.
В разговоре с журналистами из Game Informer, Герайти отметил главное направление игрового процесса Star Wars: Outlaws. По его словам, команда стремилась создать увлекательный приключенческий экшен. На протяжении всей игры вас будут ждать множество новых встреч и событий. Без экшена не обойдется, в том числе и полеты. Космические путешествия будут в меру веселыми и интересными, утверждает Герайти.
Мы постарались сделать полеты в космосе настолько доступными, веселыми и наполненными экшеном, насколько это возможно. Управление процессом максимально простое. При этом в полете вам всегда будет чем заняться, и вы не будете скучать.
— сообщил Джулиан Герайти в интервью.
Космические полеты в Star Wars Outlaws станут своего рода быстрым способом перемещения, когда вы сможете в любой момент использовать ускорение гипердвигателей. Кроме того, во время таких перелетов вам могут поджидать неожиданные сражения самых разных масштабов.
Релиз Star Wars Outlaws состоится на ПК и консолях 30 августа.
Ну в максимально аркадные бои я верю. Но ничего нового не предлагают.
Если сюжет будет норм - пойдет, а геймплей уже 1000 раз, переваренный в разных формах, видели.
Нормально так Тодд постарался если раньше все пинали Поляков с их обсёром 2077 то теперь Беседка однозначно побила их рекорд, это при том что до F76 лично для меня все игры Беседки были шедеврами в единичном экземпляре потому что больше ни кто из разрабов ни мог и не может сделать что то подобное, хотя относительно данного проекта я тоже постараюсь не завышать ожидания выглядит по трейлерам всё очень вкусно (уж локации или левел дизайн точно сделаны добротно в отличии от конвейерного дерьма Юбисофт) но зная Юбисофт они запросто могут подложить свинью.
Что игра получилась хорошей и интересной не сомневаюсь Ценник пусть с небес скинут