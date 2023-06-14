Креативному директору Star Wars Outlaws очень приятно, что игру сравнивают с Red Dead Redemption 2

На прошлой неделе во время Xbox Games Showcase нам представили Star Wars Outlaws, новую игру от Ubisoft, события которой происходят в далекой-далекой галактике. После того, как мы смогли получше рассмотреть предстоящее продолжение игры во время Ubisoft Forward 2023, у креативного директора игры Джулианом Герайти спросили о том, как он относится к сравнениям Star Wars Outlaws с Red Dead Redemption 2.
Rockstar делает лучшие игры в мире, верно. Я здесь не для того, чтобы говорить о других играх, но если есть такое сравнение, то я чувствую себя прекрасно. Потому что, честно говоря, уважение, которое я испытываю к этим играм, колоссально.
Другая, гораздо более удивительная новость: пользователи без ума от дроида в крутом плаще. Дроид, которого зовут ND-5, уже вызвал у фанатов самые разные чувства, против чего Герайти, похоже, тоже не возражает.
Я один раз в качалку неделю походил и все начали сравнивать меня со Шварцем. Видимо и тут такой случай.
У вас в психушке и качалка есть?
это до психушки еще ходил
А он прав. Я тоже сравнил игру с rdr 2. Можете чекнуть коменты. Писал, что в rdr 2 из 2018 анимация в разы лучше.
ага с анчем но не с рдр 2 и да в рдр нет вышек
Ага, зато как будто они есть в анче))), смешно...
Я думаю Рдр 2 можно сравнить лишь с Гта 5. Не думаю,что хоть какая-то игра сможет сравниться с проработкой мира от Рокстар и живыми анимациями персонажей.