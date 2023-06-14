Креативному директору Star Wars Outlaws очень приятно, что игру сравнивают с Red Dead Redemption 2 ©

На прошлой неделе во время Xbox Games Showcase нам представили Star Wars Outlaws, новую игру от Ubisoft, события которой происходят в далекой-далекой галактике. После того, как мы смогли получше рассмотреть предстоящее продолжение игры во время Ubisoft Forward 2023, у креативного директора игры Джулианом Герайти спросили о том, как он относится к сравнениям Star Wars Outlaws с Red Dead Redemption 2.

Rockstar делает лучшие игры в мире, верно. Я здесь не для того, чтобы говорить о других играх, но если есть такое сравнение, то я чувствую себя прекрасно. Потому что, честно говоря, уважение, которое я испытываю к этим играм, колоссально.

Другая, гораздо более удивительная новость: пользователи без ума от дроида в крутом плаще. Дроид, которого зовут ND-5, уже вызвал у фанатов самые разные чувства, против чего Герайти, похоже, тоже не возражает.