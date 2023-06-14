Креативный директор Star Wars Outlaws удивлен реакцией на "горячность" дройда

Креативный директор Star Wars Outlaws говорит, что горячность дроида-компаньона игры "никогда не приходила мне в голову".
После Ubisoft Forward у креативного директора Star Wars Outlaws Джулиана Герайти спросили мнение команды разработчиков о том, как интернет отреагировал на ND-5. Я и сам не очень понимаю, но дроид-коммандос в плаще заставил трепетать некоторые уголки соцсетей.
Когда его спросили об этой реакции, Герайти ответил, что мысль о том, что ND-5 - это горячность/сексуальность, "никогда не приходила мне в голову". Однако, несмотря на это, его реакция была очень позитивной:
Мне понравилось. В этом и заключается прелесть работы над игрой с такой страстной фанатской базой [...] ты получаешь такие вещи и думаешь: "Как? .... КАК?.
Мы знаем, что у него есть харизма, верно, но в игре он очень сложный персонаж. Когда художник работал над ним, я гарантирую вам, что он не думал "как сделать этого персонажа сексуальным?" Это не приходило ему в голову.
Горячий дроид или нет, но в Star Wars Outlaws есть много поводов для радости. Если горячие роботы вам не по душе, то вас может заинтересовать другой ваш компаньон - симпатичный инопланетный пёсель/аксолотль Никс, которого, как оказалось, играет один из самых плодовитых актеров озвучки "Звездных войн". И это в дополнение к тому, что, по мнению фанатов, в игре у всех на виду скрывался культовый герой.
Больные люди, как этот робот может быть "сексуальным"
Толи дело Близняшки из Атомика.
он правда харизматичен.
ну так у них сиськи и жопа, а тут чё?
Народ угорает, а этот чел не выкупает:)))