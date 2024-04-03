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Star Wars: Outlaws 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 261 оценка

Крупное испанское издание заявило о том, что завтра покажут геймплей ожидаемой игры - Star Wars: Outlaws

AceTheKing
Новости

Редактор крупного испанского издания 3DJuegos, Альваро Кастеллано, сообщает о том, что по его данным уже завтра будет представлен новый геймплей одной из самых ожидаемых игр 2024 года.

Кастеллано настоятельно рекомендует посмотреть его, когда он выйдет. Несмотря на то, что редактор не сообщил о какой именно игре идёт речь, пользователи считают, что вероятно речь идёт о Star Wars: Outlaws, выход которой, по слухам, должен состояться уже в первой половине текущего года.

Star Wars: Outlaws выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

28
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
tvorog8088

Что там показывать, понятно что будет Ассасин в шкурках ЗВ.

4
ПетроНепетро

Хорошо бы

0
JustA_NiceGuy

Ждём с нетерпением!

0
Александр Дантес

Ну будем посмотреть, на многое не рассчитываю так как это уюбисофт, хотя возможно после стольких обсёров они таки постарались и в этот раз не наложить

0
Exies27

Надеюсь ubisoft не испоганят звездные войны.

0
CURiOSiTY7

В коде покапаться и окажется это ассасин одисея с модами.. кэл

0
askazanov

Вот это круто!!! Ждём!!!

0
Tinna

Офигеть, ничоси срыв покровов! *facepalm

Ясное дело, что что-то покажут, у них же презентация

-3
WittyOrvilleton

Сто процентов покажут преренденный геймплей, как это было с FC3 и WD1.

-4
Mystik_86

геймплей Сталкера 2-го видимо, ахах

-9