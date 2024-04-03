Крупное испанское издание заявило о том, что завтра покажут геймплей ожидаемой игры - Star Wars: Outlaws

Редактор крупного испанского издания 3DJuegos, Альваро Кастеллано, сообщает о том, что по его данным уже завтра будет представлен новый геймплей одной из самых ожидаемых игр 2024 года.
Кастеллано настоятельно рекомендует посмотреть его, когда он выйдет. Несмотря на то, что редактор не сообщил о какой именно игре идёт речь, пользователи считают, что вероятно речь идёт о Star Wars: Outlaws, выход которой, по слухам, должен состояться уже в первой половине текущего года.
Star Wars: Outlaws выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Что там показывать, понятно что будет Ассасин в шкурках ЗВ.
Хорошо бы
Ждём с нетерпением!
Ну будем посмотреть, на многое не рассчитываю так как это уюбисофт, хотя возможно после стольких обсёров они таки постарались и в этот раз не наложить
Надеюсь ubisoft не испоганят звездные войны.
В коде покапаться и окажется это ассасин одисея с модами.. кэл
Вот это круто!!! Ждём!!!
Офигеть, ничоси срыв покровов! *facepalm
Ясное дело, что что-то покажут, у них же презентация
Сто процентов покажут преренденный геймплей, как это было с FC3 и WD1.
геймплей Сталкера 2-го видимо, ахах