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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 341 оценка

Новые скриншоты Star Wars Outlaws демонстрируют космос, заснеженную планету и перестрелки

butcher69
Новости

Star Wars: Outlaws была одним из главных акцентов на прошедшем вчера вечером мероприятии Ubisoft Forward, где нам представили продолжительную презентацию новой игры по вселенной "Звездных войн" от Massive Entertainment. В дополнение к видеоматериалам, французская компания также выпустила новые снимки, которые вы можете найти в галерее ниже.

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На изображениях показаны некоторые из окружений, которые мы будем исследовать в роли разбойницы Кей Весс и её очаровательной спутницы Никс. Как мы узнали вчера, Никс окажет помощь главному герою не только в этом. Также мы можем увидеть несколько сцен перестрелок с бластерами против штурмовиков Галактической Империи и космических битв на борту корабля Trailblazer, которым мы будем управлять, путешествуя между планетами.

Эти кадры являются своеобразным резюме того, что мы видели вчера в двух новых трейлерах, представленных на Ubisoft Forward. В этих видеоматериалах мы увидели, как Кей Весс принимает опасное задание в Мос-Эйсли на Татуине, одном из самых знаковых мест в серии, а также получили представление о стелс-механике и боевых действиях в игре.

Прежде чем завершить, напомним, что Star Wars: Outlaws будет доступна на PS5, Xbox Series X|S, PC и в каталоге сервиса Ubisoft+ с 30 августа.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
digitalkid

Походу её переодеть даже нельзя будет. Не то что причесать.

1
kekeskrekes

Если важно, то на нексусе в первый день ее переоденут в мужика или кого то ещё

0
Dixon_V

Думаю что это будет единственная игра в этой вселенной где будет приставлен полностью открытый мир, да еще и перелеты с планеты на планету без всяких загрузок, не говоря уже о том что подлет к поверхности планет аналогично происходит без загрузок, короче говоря у этой игры есть шансы стать одной из лучших и самых красивых игр в данной серии,

0
Шедевральный AC Shadow

Пробовал Star wars jedi fallen order и survivor, и обе не зашли. Посмотрим, что эта игра предложит. По ходу ЗВ это не моё

-2
Пользователь ВКонтакте

фар край всетинге звездных войн // Иван Зуев

0
Шедевральный AC Shadow Пользователь ВКонтакте

Попробую в любом случае. ОФФ активация не такая уж и дорогая

0
Пользователь ВКонтакте Шедевральный AC Shadow

Тоже верно, я так же сделаю но на боксе // Иван Зуев

-1