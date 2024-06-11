Новые скриншоты Star Wars Outlaws демонстрируют космос, заснеженную планету и перестрелки

Star Wars: Outlaws была одним из главных акцентов на прошедшем вчера вечером мероприятии Ubisoft Forward, где нам представили продолжительную презентацию новой игры по вселенной "Звездных войн" от Massive Entertainment. В дополнение к видеоматериалам, французская компания также выпустила новые снимки, которые вы можете найти в галерее ниже.
На изображениях показаны некоторые из окружений, которые мы будем исследовать в роли разбойницы Кей Весс и её очаровательной спутницы Никс. Как мы узнали вчера, Никс окажет помощь главному герою не только в этом. Также мы можем увидеть несколько сцен перестрелок с бластерами против штурмовиков Галактической Империи и космических битв на борту корабля Trailblazer, которым мы будем управлять, путешествуя между планетами.
Эти кадры являются своеобразным резюме того, что мы видели вчера в двух новых трейлерах, представленных на Ubisoft Forward. В этих видеоматериалах мы увидели, как Кей Весс принимает опасное задание в Мос-Эйсли на Татуине, одном из самых знаковых мест в серии, а также получили представление о стелс-механике и боевых действиях в игре.
Прежде чем завершить, напомним, что Star Wars: Outlaws будет доступна на PS5, Xbox Series X|S, PC и в каталоге сервиса Ubisoft+ с 30 августа.
Походу её переодеть даже нельзя будет. Не то что причесать.
Если важно, то на нексусе в первый день ее переоденут в мужика или кого то ещё
Думаю что это будет единственная игра в этой вселенной где будет приставлен полностью открытый мир, да еще и перелеты с планеты на планету без всяких загрузок, не говоря уже о том что подлет к поверхности планет аналогично происходит без загрузок, короче говоря у этой игры есть шансы стать одной из лучших и самых красивых игр в данной серии,
Пробовал Star wars jedi fallen order и survivor, и обе не зашли. Посмотрим, что эта игра предложит. По ходу ЗВ это не моё
фар край всетинге звездных войн // Иван Зуев
Попробую в любом случае. ОФФ активация не такая уж и дорогая
Тоже верно, я так же сделаю но на боксе // Иван Зуев