Пользователи недовольны ценой Star Wars: Outlaws и призывают друг друга ждать хороших распродаж..

Вчера компания Ubisoft поделилась подробностями различных изданий предстоящей Star Wars: Outlaws, а так же открыла предзаказы на игру. При этом французский издатель умудрился неприятно удивить пользователей высокими ценниками на игру, которые начинаются от 70 евро за Standart Edition, 110 евро за Gold Edition и 140 евро за Ultimate Edition.
Многие пользователи, в том числе из западных стран, считают ценники неадекватными и не готовы столько платить за игру. В соцсетях пользователи стало массово призывать других игроков не покупать игру, как минимум на релизе, и лучше дождаться хороших скидок, дабы не поощрять жадность издателя, или и вовсе отказаться от игры чтобы это не превратилось в дурную практику. Ниже представлены самые популярные комментарии в теме на Reddit, в которой обсуждается ценовая политика Ubisoft:
"Ребята, это одиночная игра. После релиза она никуда не денется. Купите ее во время праздничных распродаж дешевле и со всеми обновлениями." - REiiGN
"Это же игра Ubisoft, поэтому просто подождите год чтобы купить издание Super Deluxe GOTY со всеми DLC за 20 долларов." - APunnyThing
"Как бы мне ни нравились Звездные войны, я собираюсь немного подождать скидок." - phero1190
"Я не буду покупать или делать предзаказ, пока не увижу отзывы. Если в одиночной игре все еще требуется подключение к интернету, то я не куплюсь на это." - sierrabravo1984
Судя по общим настроениям, многие пользователи решили отказаться от покупки игры на релизе и ждать скидок. Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
если взломают, то цена будет топ за свои деньги
Не взломают, юби во все свои новые игры крутит привязку к онлайну
Не взломают, будет Денува
Это "игра" от ubisoft зачем её вообще покупать? Гринд, инклюзивность, пустой открытый мир, средний геймплей не менявшийся десителетиями.
Что там, средний геймер становится близок по уму к таракану и не хочет брать кота в мешке за 70 евриков, потому что это ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ)0 МАМ ДЖЕДАИ))?
Да вертел я эти цены на карусели интимного характера
Житие такое. Через года 4 будет 80 и 70 уже не будут удивляться
7к гейминг.
Можно и 200 Евро за стандарт поставить. Вопрос в следующем - сколько удастся продать копий при такой ценовой политике? Потом начнут Юбики ныть, что игра провалилась и они не отбили вложения)) + оценки и критика от игрового сообщества будут соответствующие. CoD MW3 вздохнут с облегчением)).
Чувствую ее ждет участь Skull and Bones
Нет не ждёт у зв огромная фанбаза окупится в долгую всë равно на скидках и это не Долгострой в отличие от черепа с костями которого переделывали 4 раза вроде
Не думаю. Фан база да, огромная, но юбики в пиар вообще не вкладывались, о outlaws хорошо если четверть фанатов знает. Юбисофт ее позиционируют как АААА с масштабным открытым миром и множеством активностей, но в разработке она была всего три года и это учитывая постоянные кадровые проблемы. Уже сейчас фанаты многим недовольны, а если она еще и на выходе будет посредственной, то ее просто завалят негативными отзывами. Мне кажется вряд ли тогда фанаты зв захотят вообще ее покупать, пусть даже и по скидке.
Вот и за таких фанатиков игры и стоят от 70$. А игра будет обычный гринд с зачисткой аванпостов!! Только в обёртке ЗВ
А что если не покупать?) Такого варианта они не рассматривают?
Ну молодцы, а потом при анонсе очередного сервиса такие "ой а почему не сингл??"
Так а зачем покупать игру? Можно же в Ubisoft Plus поиграть. Через Microsoft аккаунт например взять на месяц за 180 лир ≈ 540 рублей. Пройти и забыть.
А ключ? Вы забыли упомянуть про то, что можно купить активацию. Как же вы так?..
Кстати да проще подписку взять и пройти по ней а купить уже потом если игра норм будет со скидкой . Ну 140 евро за длс к основной игре это уже не просто АААА это АААА в квадрате 🤣🤣🤣Совсем от жадности поехали. То эти с ворнер броз отряд свой за 8К продают кусок сервиса недоделанный то этот Гиймо гусей на пару с Дисней гонит ну и цирк
140 евро, КАРЛ! Вот бы те времена, когда топовое издание было за 4к руб.
Даже в $ дорого ёпт
Топовое издание Starfield, вроде стоило 70$.
Когда-то было и кинцо за 2300.
100
Эм, региональные цены в 500 рублей не помнишь? Тоже тогда оправдывали, в том числе и на ПГ, мол мало, нужно поднять... Теперь покупай по 11 000 =)
В Ubi Con можно получить скидку в 20%. В Турции 2600 за Ultimate Edition просят, учитывая купон.
Куплю активацию за 50 рублей, делов то.
Не купишь. Говорят 300 стоит уже активашка, а там и до пары косарей не далеко.
Она так стоит в день релиза. Через пару недель уже упадёт до 50 рублей. Я так догму 2 покупал.
обычно неделя и падает до 100 рублей стабильно. Уже даже не помню сколько игр так прошел. И очень часто я бы очень сильно расстроился если бы купил их за фулл прайс. Сейчас это примерно 4к на акк КЗ. (хотя и могу позволить)
Думаю подойдёт схема действия как с ассасинами последними: купить у Хatab`а за 0р, в случае избытка гринда - качать трейнер и вперёд, покорять продукт девичьих фантазий о силе и независимости:)
аватар уже взломали?м?
Друг, скинь ссылку на ас мираж
Эта схема не подойдёт нетерпеливым детям, конечно. Они с ума сойдут, если не впишутся, играя в то же во что и окружающие. Это вариант для более зрелых и спокойных игроков, знающих что игра на релизе - бета-тест, а на позднем взломе халявный досуг.
последний ассасин не взломан, да и хатаб, если что, уже давно RIP
а что делать если я хочу поиграть сейчас, а не через 3 года?
Мой план взять когда она в стиме дропнется, они тогда обычно скидку и подрубят процентов 60-75
Вот да, так всегда и делаю с играми юбиков) тем более в юплее сейчас проблемка купить, по сравнению со стимом.
Для начала надо посмотреть что в итоге за игра выйдет, хотя это по сути для меня первая игра от Юбиков за многие годы которая действительно вызывает интересе, в крайнем случае можно будет активацию за несколько сотен взять.
Кто-то ещё хочет покупать игры от Юбиков. Меня это поражает
Возьму подписку за 700р в месяц, либо офку за 3 дня до релиза за 300р
Ну юбики явно переборщили и переоценили интерес к вселенной Star Wars. На мой взгляд интерес людей к ЗВ явно угасает, ломить ценник на игру видимо что б компенсировать прошлые неудачи мягко говоря к добру не приведёт. В народе говорят : жадность фраера сгубила. САМ на данный момент покупать это не планирую и советовать никому ничего не буду. Думай сам, на то тебе голова и дана. И главное друзья не забываем что чуть больше месяца осталось до релиза ПК версии одной из самых ожидаемых игр (после Горизонт Запретный Запад) а именно Призрак Цусимы. Удачи
Цусима тотже юбисофт тока в Японии, играл на пс4, ничего особого)
Угу, поэтому Jedi Survivor одна из самых продаваемых в прошлом году, а у "провального" девятого Эпизода миллиардные сборы.
70 баксов стандартная уже цена за большую игру, другие тоже неудачи так компенсируют?
Почему нельзя просто взять обычную версию, тому, кто прям хочет играть на старте, а если речь про наш рынок, так она вообще будет на консоли в районе 4к спустя максимум месяц.
обычная версия, если что, тоже стоит оверд%;№я, при этом в ней нет части контента, в том числе некоторые миссии вырезаны, зачем вообще такое хоть как-то поощрать или оправдывать или говорить, что это не страшно, оно так только прогрессировать будет
О кайф беру буду додерживать этот
Какая покупка? В соседней теме установили, что героиня - уродина и никто не будет покупать, но если появится халява, то сразу похорошеет.)
Да нормально, игра стоит половина МРОТ, сухари насушил, сидишь в игру играешь, тем более один даун сказал что средняя зп 75к, всё нормально, да и никто не заставляет покупать.
Средняя явно не 75к, судя по кто-ву авто и ипотек.
Все последние игры так стоят. Они по поводу каждой возмущаются?
Думаю проблема в последних АААА юбивинчиках.
Все последние говоришь?
Так у тебя на картинке не последние. играм 2-4 года кроме хеллдрайверс которая никак не ААА игра.
Первые две хоть и не новые, но для ПК рынка - новинки. Остальные две новые для всех и уж точно все ААА проекты.
Хеллдайверс 2 это не ААА игра, она дабл А.
Правильно, когда нет девушек, и нет денег, что еще остается?
Только друг-друга призывать.
Кто не нищий и ждет игру купит, кому интересна, но не настолько подождет скидок(как я) я про игру вчера узнал. Кому похрен или полный неудачник будет ждать взлома что бы попробовать или поиграть. А так в целом сомневаюсь что игра будет крутая, хоть и надеюсь на лучшее
Можешь ещё что-нибудь сказать как умственно-отсталый?
вряд ли он сможет… У чела явно какие то проблемы с составлением предложений