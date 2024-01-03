Путаница с датой выхода Star Wars: Outlaws. Disney утверждает, Ubisoft отрицает

Недолго казалось, что мы узнали дату выхода по крайней мере одной новой игры из вселенной "Звездных войн". Впрочем, по данным Ubisoft, информация Disney относительно выхода Star Wars: Outlaws не соответствует действительности.
Согласно последней информации от французского издателя, новая работа от студии Massive Entertainment должна выйти в 2024 году. Разработчики до сих пор не подтвердили ни точную, ни даже приблизительную дату. Тем не менее, последняя была замечена в новогоднем сообщении, опубликованном в официальном блоге Disney Parks. В нем говорилось, что Outlaws поступит в продажу "в конце 2024 года".
Использовать прошедшее время в предыдущем предложении целесообразно постольку, поскольку информация исчезла из поста. Разумеется, не так быстро, чтобы пользователи не успели сохранить ее первоначальную версию. Зато PC Gamer узнал от Ubisoft, что текущая дата выхода Star Wars: Outlaws остается неизменной, а та, что была указана Disney в первоначальной версии записи, была "ошибкой".
При этом стоит напомнить, что французский издатель внес изменения в график релизов в октябре. В частности, дебют "большой игры" был перенесен на следующий финансовый год, то есть на период с апреля 2024 по март 2025 года. Некоторые предположили, что речь идет о Outlaws, но это не имеет значения, поскольку Ubisoft не назвала точную дату выхода этой долгожданной игры.
По крайней мере, мы знаем, что игра выйдет в этом году, а это больше, чем можно сказать о другой игре по "Звездным войнам".
Единственная игра юбиков за последние годы, которая на презентации выглядела интересно.
На презентации она смотрелась точь-в-точь как их многолетнее, позабытое детище бейонд 2, и именно поэтому смотрелась интересно и вообще не в духе юбиков
Будет обидно, если обосрутся или положат болт как с бейондом