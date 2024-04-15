Режиссер Star Wars Outlaws объяснил цели и мотивации каждой фракции

С помощью Star Wars Outlaws разработчик Massive Entertainment стремится воплотить в жизнь идеальную фантазию о преступниках из «Звездных войн», что, конечно же, означает, что главная гериня Кей Весс (и ее очаровательный компаньон Никс) будут пересекаться с множеством различных фракций, большинство из которых являющихся преступными синдикатами.
Большая часть того, что мы видели в игре до сих пор, было сосредоточено на этих синдикатах и на том, что они принесут с собой, а в недавнем интервью креативный директор Джулиан Герити предложил более подробную информацию о каждой из фракций игры, о том, какие планеты они будут иметь большую часть своего присутствия, и что движет каждым из них, включая синдикаты, которые будут хорошо знакомы поклонникам франшизы (например, Хатты, Пайки и Багровый Рассвет), а также совершенно новые, которые впервые будут представлены во вселенной непосредственно в Star Wars Outlaws – например, кланом Асига).
«Мы пытались найти места, которые действительно представляли собой оплот деятельности одного из синдикатов», — объяснил Герити. «Итак, Тошара, луна, которую мы создали вместе с Lucasfilm Games, — это анклав Пайков. Пайки — контрабандисты, они довольно жестокие военачальники, но их интересуют маршруты контрабанды. Хатты, они базируются на Татуине. Их лидер, Джабба, — один из канонических персонажей, с которыми вы встретитесь. Они очень жестокие, что видишь, то и получаешь от хаттов. Но они очень сосредоточены на Татуине. Вы также встретите Багровый Рассвет, они повсюду. И клан Асига, основанный на Киджими. Клан Асига — старая династия, которая стремится расшириться за пределы Кидзими».
В том же интервью Гейрти также рассказал о системе репутации Star Wars Outlaws и о том, как отношения Кей с различными фракциями повлияют на ситуацию как положительно, так и отрицательно.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Ну дамую, если что мододелы подправят, но это будет зависить от того, какая она будет на выходе, а не все эти бла-бла-бла...