Смотрим атмосферный трейлер Star Wars Outlaws, которая выйдет в 2024 году ©

На Xbox Games Showcase студия Ubisoft порадовала неожиданным анонсом новой игры по популярной кинофраншизе "Звездные войны". Французская компания представила атмосферный кинематографичный трейлер Star Wars Outlaws. Действия игры обещают рассказать про один из самых интересных периодов между событиями "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

В Star Wars Outlaws игроков ждет огромный открытый мир, который позволяет испытать уникальные приключения. Игроки смогут исследовать различные планеты по всей галактике, как знаковые, так и новые. Рискните всем, играм за Кей Весс, начинающую негодяйку, ищущую свободы и средств, чтобы начать новую жизнь, вместе со своим компаньоном Никсом. Сражайтесь, воруйте и обхитрите преступные синдикаты галактики, присоединяясь к самым разыскиваемым в галактике.

Исследуйте различные планеты по всей галактике, как знаковые, так и новые. Рискни всем, играя за Кей Весс, ищущую свободы и средств, чтобы начать новую жизнь, вместе со своим компаньоном Никсом. Сражайтесь, воруйте и обхитрите преступные синдикаты галактики, присоединяясь к самым разыскиваемым преступникам в галактике.

Релиз Star Wars Outlaws намечен на 2024 год, подробнее об игре расскажут на Ubisoft Forward.