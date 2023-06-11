Смотрим атмосферный трейлер Star Wars Outlaws, которая выйдет в 2024 году

На Xbox Games Showcase студия Ubisoft порадовала неожиданным анонсом новой игры по популярной кинофраншизе "Звездные войны". Французская компания представила атмосферный кинематографичный трейлер Star Wars Outlaws. Действия игры обещают рассказать про один из самых интересных периодов между событиями "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".
В Star Wars Outlaws игроков ждет огромный открытый мир, который позволяет испытать уникальные приключения. Игроки смогут исследовать различные планеты по всей галактике, как знаковые, так и новые. Рискните всем, играм за Кей Весс, начинающую негодяйку, ищущую свободы и средств, чтобы начать новую жизнь, вместе со своим компаньоном Никсом. Сражайтесь, воруйте и обхитрите преступные синдикаты галактики, присоединяясь к самым разыскиваемым в галактике.
Исследуйте различные планеты по всей галактике, как знаковые, так и новые. Рискни всем, играя за Кей Весс, ищущую свободы и средств, чтобы начать новую жизнь, вместе со своим компаньоном Никсом. Сражайтесь, воруйте и обхитрите преступные синдикаты галактики, присоединяясь к самым разыскиваемым преступникам в галактике.
Релиз Star Wars Outlaws намечен на 2024 год, подробнее об игре расскажут на Ubisoft Forward.
Open world по Star Wars, ну ладно, я по крайней мере заинтересован, Ubisoft хоть и разучились делать игры, но открытый мир в их играх всегда выглядит красиво. Посмотрим, что будет на выходе, надежда умирает последней.
Выглядит даже очень не плохо.
Ничему вас жизнь не учит. Сколько раз юбики делали красивый трейлер, а потом выпускали watch dogs или siege 6 и т.п.?
Интересно, что из расширенной вселенной ЗВ в игре будет присутствовать.. А то дрисней крайне выборочно относится к наследию, которое было у ЗВ до покупки
надеюсь, это будет тот анч по зв, который таки выйдет. хотя скорее всего на выходе будет джереник проект уби с однотипными открытыми мирами и вагоном активностей. хотелось бы ошибаться, трейлер не плохой получился.
опять гонки что ли? ну ну
Авторы первой и второй Дивижн,но открытый(условно)мир у них получается не плохо,да и стрельба очень даже...
За баб я принципиально не играю в играх, особенно за мужебаб феминисток
Сражайтесь, воруйте и обхитрите
воруй, убивай, обхитряй гусей)
Рискни всем, играя за Кей Весс, ищущую свободы и средств, чтобы начать новую жизнь, вместе со своим компаньоном Никсом.
надо было еще пару раз повторить, а то ведь у нас амнезия
Почему тут трейлер Beyond Good & Evil 2?
страшнее этой "красавицы" не нашлось ни кого!?
любая игры по стар ворс это как игры по вахе - лютый трешак без компромиссов)))
Потому что их делают аутисты, а не люди.
Что вселенная Толкина, что Лукаса, что Вахи не имеет нормального кол-ва игр, хотя со своим лором их расстягивать можно на бесконечные франшизы.