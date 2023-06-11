Star Wars: Outlaws 2024 г.
6.7 42 оценки

Смотрим атмосферный трейлер Star Wars Outlaws, которая выйдет в 2024 году

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Gutsz
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На Xbox Games Showcase студия Ubisoft порадовала неожиданным анонсом новой игры по популярной кинофраншизе "Звездные войны". Французская компания представила атмосферный кинематографичный трейлер Star Wars Outlaws. Действия игры обещают рассказать про один из самых интересных периодов между событиями "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

В Star Wars Outlaws игроков ждет огромный открытый мир, который позволяет испытать уникальные приключения. Игроки смогут исследовать различные планеты по всей галактике, как знаковые, так и новые. Рискните всем, играм за Кей Весс, начинающую негодяйку, ищущую свободы и средств, чтобы начать новую жизнь, вместе со своим компаньоном Никсом. Сражайтесь, воруйте и обхитрите преступные синдикаты галактики, присоединяясь к самым разыскиваемым в галактике.

Исследуйте различные планеты по всей галактике, как знаковые, так и новые. Рискни всем, играя за Кей Весс, ищущую свободы и средств, чтобы начать новую жизнь, вместе со своим компаньоном Никсом. Сражайтесь, воруйте и обхитрите преступные синдикаты галактики, присоединяясь к самым разыскиваемым преступникам в галактике.

Релиз Star Wars Outlaws намечен на 2024 год, подробнее об игре расскажут на Ubisoft Forward.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Magistros

Open world по Star Wars, ну ладно, я по крайней мере заинтересован, Ubisoft хоть и разучились делать игры, но открытый мир в их играх всегда выглядит красиво. Посмотрим, что будет на выходе, надежда умирает последней.

2
AndruhaGruz

Выглядит даже очень не плохо.

2
ratte88

Ничему вас жизнь не учит. Сколько раз юбики делали красивый трейлер, а потом выпускали watch dogs или siege 6 и т.п.?

0
CallXO3

Интересно, что из расширенной вселенной ЗВ в игре будет присутствовать.. А то дрисней крайне выборочно относится к наследию, которое было у ЗВ до покупки

0
ZackSnyder

надеюсь, это будет тот анч по зв, который таки выйдет. хотя скорее всего на выходе будет джереник проект уби с однотипными открытыми мирами и вагоном активностей. хотелось бы ошибаться, трейлер не плохой получился.

-2
1barac9U7ada7

опять гонки что ли? ну ну

-2
Алекс Сазонов

Авторы первой и второй Дивижн,но открытый(условно)мир у них получается не плохо,да и стрельба очень даже...

-2
Madiark

За баб я принципиально не играю в играх, особенно за мужебаб феминисток

-2
Жан-Жак Кусто

Сражайтесь, воруйте и обхитрите

воруй, убивай, обхитряй гусей)

Рискни всем, играя за Кей Весс, ищущую свободы и средств, чтобы начать новую жизнь, вместе со своим компаньоном Никсом.

надо было еще пару раз повторить, а то ведь у нас амнезия

-3
sapov

Почему тут трейлер Beyond Good & Evil 2?

-5
roman13141516

страшнее этой "красавицы" не нашлось ни кого!?

-6
Newworld_DESTROYER

любая игры по стар ворс это как игры по вахе - лютый трешак без компромиссов)))

-9
ratte88

Потому что их делают аутисты, а не люди.
Что вселенная Толкина, что Лукаса, что Вахи не имеет нормального кол-ва игр, хотя со своим лором их расстягивать можно на бесконечные франшизы.

0