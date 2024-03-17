"Star Wars Outlaws будет поддерживать технологии RTX Direct Illumination и RTGI"

NVIDIA недавно сообщила о поддержке DLSS 3 и NVIDIA Reflex в Star Wars Outlaws, долгожданной игре от Ubisoft. В дополнение к вышеупомянутой трассировке лучей, в новом научно-фантастическом блокбастере также будут использоваться RTX Direct Illumination и Ray Traced Global Illumination (RTGI) - две технологии, которые способны улучшить графические возможности движка Snowdrop Engine.
Как заявила NVIDIA: "RTX Direct Illumination — это технология, способная распознавать наиболее важные образцы света в Star Wars Outlaws и отбрасывать тени при трассировке лучей с гораздо более точным физическим моделированием.Производительность остается высокой благодаря инновационному дизайну RTXDI, а на GPU GeForce RTX 40 трассировка лучей будет еще быстрее благодаря RT-ядрам 4-го поколения".
Тобиас Карлссон, технический директор Ubisoft, сказал: "В Massive Entertainment создавать миры - это часть нашей ДНК, и что может быть лучше, чем показать наше мастерство, создав первую игру с открытым миром по "Звездным войнам". Благодаря различным локациям, раскиданным по всей галактике, как знаковым, так и ранее невиданным, игроки смогут познакомиться со скрытым миром "Звездных войн" как никогда раньше. Производительность DLSS 3 позволяет воплотить нашу идею в жизнь и расширить спектр возможностей трассировки лучей, что поможет игрокам полностью погрузиться в атмосферу захватывающих приключений Кей Весс и Никса".
Как видно, Ubisoft пока не упомянула о поддержке DLSS 3.5, приносящей в придачу функцию Ray Reconstruction, возможно, потому, что в движок Snowdrop Engine уже интегрирован собственный денойзер, засветившийся в Avatar: Frontiers of Pandora.
Пока что технология RTXDI была реализована только в игре Cyberpunk 2077 в рамках обновления трассировки лучей и пресета RT: Overdrive. После этого Wildcard Studio заявила о том, что данная технология будет реализована в ARK: Survival Ascended.
Надеюсь будет отличная оптимизация на 1050ти в 2к.
"Star Wars Outlaws будет поддерживать технологии RTX Direct Illumination и RTGI"
"RTX Direct Illumination — это технология, способная распознавать наиболее важные образцы света в Star Wars Outlaws и отбрасывать тени при трассировке лучей с гораздо более точным физическим моделированием. Производительность остается высокой благодаря инновационному дизайну RTXDI, а на GPU GeForce RTX 40 трассировка лучей будет еще быстрее благодаря RT-ядрам 4-го поколения"
Хорошечно.
Оптимизация и технологии это конечно хорошо, но главное чтоб в это было интересно играть, а не только красивая картинка.