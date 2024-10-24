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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 712 оценок

Star Wars: Outlaws получила третье крупное обновление

Gruz_
Новости

Вышло третье крупное обновление для Star Wars: Outlaws. Очередное из обещанных исправлений, которое должно улучшить игру от Ubisoft до ее релиза в Steam, вышло сегодня на ПК (обновление весит 4,88 Гб) и консолях Xbox Series X/S (5,07 Гб) и PlayStation 5 (3,48 Гб).

Версия 1.3.0 включает в себя, прежде всего, исправления, дающие игрокам больше свободы в решении внутриигровых задач, а также изменения в искусственном интеллекте и скоростном передвижении. На практике это выражается в улучшениях, связанных со стелсом, и улучшении поведения NPC в бою. Кроме того, игра будет чаще создавать автосейвы в открытом мире (точнее, в локациях, полных врагов).

Однако это еще не те большие изменения в бою, которые разработчики анонсировали в сентябре, а всего лишь черновой патч и изрядное количество улучшений качества жизни (QoL). Более серьезных изменений в боевке и системе стелса стоит ожидать до 21 ноября, даты выхода SW: Outlaws в Steam. Полный список изменений можно найти на официальном сайте игры.

А вот с проблемами производительности игры после выхода обновления Windows (24H2) разработчики, к сожалению, пока не разобрались. Впрочем, было обещано, что как только они выявят и устранят источник глюка, Star Wars: Outlaws получит соответствующий патч. Так что есть шанс, что страдающим от этой проблемы не придется ждать выхода следующего крупного обновления.

0
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Great-heartedElio

Да им просто надо заменить картофельную героиню на нормальную бабу, тогда и будет народ в это играть.

5
Dinozavrus

мод есть на бобу фета на так себе из за анимации.

0
Usurper
А вот с проблемами производительности игры после выхода обновления Windows (24H2) разработчики, к сожалению, пока не разобрались.

24Н2 - это вообще катастрофа, альфа версия какая-то.

4
RickeyIMBA

щас бы игру с тупыми персами, тупым ии и тупым сюжетом править)) удачки

3
JackReacher

Интерсно будет понаблюдать изменится ли отношение игроков к игре хоть немного после всех патчей? Сомневаюсь конечно, но все-таки

0
Baikal_Irkutsk

Я фаркрай 6, бросил на 38 % ... такого мусора я еще не видел. А в эту игру 60 часов наиграл.

-10
Spillik

Не изменится, скорее другим игрокам будет нравится, а те кто хейтили - просто прикроют ротацию.

2
Universe of Knowledge Spillik

Да ладно это не новость, были такие которые любили в бородатые годы треш и сейчас не перестают его любить

0
Janekste

В каком смысле изменится? Начнут ли игроки после всех патчей восхвалять повесточку и радоваться некрасивой внешности героини может быть? Или может быть плохой сюжет после патчей вдруг тоже начнёт нравиться? Такое патчами не поправишь. А одних только улучшений боевой системы недостаточно, чтоб поменять мнения игроков об игре в целом.

Я как считал эти Звёздные Войны Старфилдом от Ubisoft, так и буду их считать Старфилдом, который чуточку лучше Старфилда, но не более того. Середняк, короче, с завышенным ценником.

Довольны игрой быть может будут люди, который однажды возьмут её по скидке 90% на распродаже. Но это будут новые игроки, а старые просто забудут об этой игре спустя очень короткое время.

0
kazak119

игра давно пройдена и забыта навсегда

-4
211186

Прошел, норм игра. За фулл прайс конеш бред покупать, купил акк за 450₽, копейки

-11