Star Wars: Outlaws получила третье крупное обновление

Вышло третье крупное обновление для Star Wars: Outlaws. Очередное из обещанных исправлений, которое должно улучшить игру от Ubisoft до ее релиза в Steam, вышло сегодня на ПК (обновление весит 4,88 Гб) и консолях Xbox Series X/S (5,07 Гб) и PlayStation 5 (3,48 Гб).
Версия 1.3.0 включает в себя, прежде всего, исправления, дающие игрокам больше свободы в решении внутриигровых задач, а также изменения в искусственном интеллекте и скоростном передвижении. На практике это выражается в улучшениях, связанных со стелсом, и улучшении поведения NPC в бою. Кроме того, игра будет чаще создавать автосейвы в открытом мире (точнее, в локациях, полных врагов).
Однако это еще не те большие изменения в бою, которые разработчики анонсировали в сентябре, а всего лишь черновой патч и изрядное количество улучшений качества жизни (QoL). Более серьезных изменений в боевке и системе стелса стоит ожидать до 21 ноября, даты выхода SW: Outlaws в Steam. Полный список изменений можно найти на официальном сайте игры.
А вот с проблемами производительности игры после выхода обновления Windows (24H2) разработчики, к сожалению, пока не разобрались. Впрочем, было обещано, что как только они выявят и устранят источник глюка, Star Wars: Outlaws получит соответствующий патч. Так что есть шанс, что страдающим от этой проблемы не придется ждать выхода следующего крупного обновления.
Да им просто надо заменить картофельную героиню на нормальную бабу, тогда и будет народ в это играть.
мод есть на бобу фета на так себе из за анимации.
24Н2 - это вообще катастрофа, альфа версия какая-то.
щас бы игру с тупыми персами, тупым ии и тупым сюжетом править)) удачки
Интерсно будет понаблюдать изменится ли отношение игроков к игре хоть немного после всех патчей? Сомневаюсь конечно, но все-таки
Я фаркрай 6, бросил на 38 % ... такого мусора я еще не видел. А в эту игру 60 часов наиграл.
Не изменится, скорее другим игрокам будет нравится, а те кто хейтили - просто прикроют ротацию.
Да ладно это не новость, были такие которые любили в бородатые годы треш и сейчас не перестают его любить
В каком смысле изменится? Начнут ли игроки после всех патчей восхвалять повесточку и радоваться некрасивой внешности героини может быть? Или может быть плохой сюжет после патчей вдруг тоже начнёт нравиться? Такое патчами не поправишь. А одних только улучшений боевой системы недостаточно, чтоб поменять мнения игроков об игре в целом.
Я как считал эти Звёздные Войны Старфилдом от Ubisoft, так и буду их считать Старфилдом, который чуточку лучше Старфилда, но не более того. Середняк, короче, с завышенным ценником.
Довольны игрой быть может будут люди, который однажды возьмут её по скидке 90% на распродаже. Но это будут новые игроки, а старые просто забудут об этой игре спустя очень короткое время.
игра давно пройдена и забыта навсегда
Прошел, норм игра. За фулл прайс конеш бред покупать, купил акк за 450₽, копейки