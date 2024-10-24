Star Wars: Outlaws получила третье крупное обновление

Вышло третье крупное обновление для Star Wars: Outlaws. Очередное из обещанных исправлений, которое должно улучшить игру от Ubisoft до ее релиза в Steam, вышло сегодня на ПК (обновление весит 4,88 Гб) и консолях Xbox Series X/S (5,07 Гб) и PlayStation 5 (3,48 Гб).

Версия 1.3.0 включает в себя, прежде всего, исправления, дающие игрокам больше свободы в решении внутриигровых задач, а также изменения в искусственном интеллекте и скоростном передвижении. На практике это выражается в улучшениях, связанных со стелсом, и улучшении поведения NPC в бою. Кроме того, игра будет чаще создавать автосейвы в открытом мире (точнее, в локациях, полных врагов).

Однако это еще не те большие изменения в бою, которые разработчики анонсировали в сентябре, а всего лишь черновой патч и изрядное количество улучшений качества жизни (QoL). Более серьезных изменений в боевке и системе стелса стоит ожидать до 21 ноября, даты выхода SW: Outlaws в Steam. Полный список изменений можно найти на официальном сайте игры.

А вот с проблемами производительности игры после выхода обновления Windows (24H2) разработчики, к сожалению, пока не разобрались. Впрочем, было обещано, что как только они выявят и устранят источник глюка, Star Wars: Outlaws получит соответствующий патч. Так что есть шанс, что страдающим от этой проблемы не придется ждать выхода следующего крупного обновления.