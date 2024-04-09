Сюжетный трейлер Star Wars Outlaws обещает незабываемые приключения в мире "Звёздных войн"

Ubisoft представила новый сюжетный трейлер Star Wars Outlaws, в котором рассказывается об истории Кей Весс и угрозах, с которыми ей предстоит столкнуться во Внешнем кольце. Изначально игра с открытым миром Star Wars от Massive Entertainment была представлена на июньской Xbox Showcase и мероприятиях Ubisoft Forward в 2023 году.
Трейлер подтвердил информацию, которую мы узнали ранее сегодня - Star Wars Outlaws выйдет 30 августа 2024 года, а предварительные заказы доступны уже сейчас. Оформившие предварительный заказ на игру получат Kessel Runner Bonus Pack, состоящий из косметики для спидера Кей и звездолета The Trailblazer, последний из которых она, судя по сюжетному трейлеру, угоняет. Открытие предзаказов так же раскрыло приятную информацию для отечественных пользователей — игра получит текстовый перевод на русский язык.
Это будет первая в истории игра по "Звездным войнам" с открытым миром, действие которой разворачивается между событиями "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Игрокам предстоит исследовать разные планеты галактики, как уже известные по фильмам, так и новые.
Выглядит неплохо, приключенисто
Даунгрейд графики, ну это было ожидаемо
на современных юбиков надежды конечно уже совсем нет, но я игру все таки жду. если она окажется хотя бы просто нормальной, то мне уже будет норм
А раньше эти черти Юбики полностью озвучивали свои игры на русский.
Хорошо что текст переводят EA вообще отказалась от перевода полностью кроме конечно же конвеера FIFA
За то как их на пегаче поносят - скажите вообще спасибо, что там хоть текст переведен.
Интересно почему перестали?
Хейтеры Юбиков расскажитека нам почему эта игра недостойная?
Ну,наверно,потому что эту игру делала Юбисофт.А если ты играл в одну их игру,значит играл во все.После 3-го Фар Края студия не выпустила ни одной хорошей игры и сейчас их творчеством увлекаются лишь малолетние детишки,которых можно заманитькрасивой картинкой.
Хмм... это движок из ассасинов ... я это чувствую.
А ты Анрил ждал?
не угадал, это вроде бы Snowdrop, он же движок дивизии, так как разработчик один и тот же
Это не движок с Assassins Creed у него Анвил у massive Сноудроп движок недавнего аватара и дивизии
Понял. Спасибо.
Сочно смотрится, прям даже не верится что это Юбики
а это и не они, они всего лишь издатель
Они всего лишь издатель у своей же студии. Как говорится - пон. Видимо дивижн и Аватара тоже всего лишь издали.
анимации на движке выглядят немного кривовато
Это не Сони у Ubisoft это База там сям криво делать пора уже привыкнуть
Игра крутая буду ждать, но не куплю только из за того что небудет русской озвучки. Покупаю те игры где разрабы уважают Русских. Все качайте торренты это будет наш ответ и наши санкции.
уважение нужно заслужить! терпил никто не уважает.
его борьба
ммм зачистка аванпостов! Кайф одно и тоже ну только в другой обёртке.
Моделька героини одному мне напоминает очень молодого Люка Скайуокера из бессмертной классики Джорджа Лукаса.
Если это так как я думаю и вижу то это игра мечты.
фигово что за бабищу надо играть.
Выглядит занятно. Пока можно забыть о проекте до сентября. А там уже лошары протестируют и расскажут как игра на самом деле играется:)