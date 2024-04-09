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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 263 оценки

Сюжетный трейлер Star Wars Outlaws обещает незабываемые приключения в мире "Звёздных войн"

butcher69
Новости

Ubisoft представила новый сюжетный трейлер Star Wars Outlaws, в котором рассказывается об истории Кей Весс и угрозах, с которыми ей предстоит столкнуться во Внешнем кольце. Изначально игра с открытым миром Star Wars от Massive Entertainment была представлена на июньской Xbox Showcase и мероприятиях Ubisoft Forward в 2023 году.

Трейлер подтвердил информацию, которую мы узнали ранее сегодня - Star Wars Outlaws выйдет 30 августа 2024 года, а предварительные заказы доступны уже сейчас. Оформившие предварительный заказ на игру получат Kessel Runner Bonus Pack, состоящий из косметики для спидера Кей и звездолета The Trailblazer, последний из которых она, судя по сюжетному трейлеру, угоняет. Открытие предзаказов так же раскрыло приятную информацию для отечественных пользователей — игра получит текстовый перевод на русский язык.

Это будет первая в истории игра по "Звездным войнам" с открытым миром, действие которой разворачивается между событиями "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Игрокам предстоит исследовать разные планеты галактики, как уже известные по фильмам, так и новые.

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27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
BAZKIN

Выглядит неплохо, приключенисто

11
Dixon_V

Даунгрейд графики, ну это было ожидаемо

7
BoT_TaK_BoT

на современных юбиков надежды конечно уже совсем нет, но я игру все таки жду. если она окажется хотя бы просто нормальной, то мне уже будет норм

4
hamshut

А раньше эти черти Юбики полностью озвучивали свои игры на русский.

4
Punisher1

Хорошо что текст переводят EA вообще отказалась от перевода полностью кроме конечно же конвеера FIFA

-3
Spillik

За то как их на пегаче поносят - скажите вообще спасибо, что там хоть текст переведен.

0
YouTube_GamesTezi

Интересно почему перестали?

0
YouTube_GamesTezi

Хейтеры Юбиков расскажитека нам почему эта игра недостойная?

1
Armen 88

Ну,наверно,потому что эту игру делала Юбисофт.А если ты играл в одну их игру,значит играл во все.После 3-го Фар Края студия не выпустила ни одной хорошей игры и сейчас их творчеством увлекаются лишь малолетние детишки,которых можно заманитькрасивой картинкой.

1
Нестор Бескибалов

Хмм... это движок из ассасинов ... я это чувствую.

0
Night Driving Avenger

А ты Анрил ждал?

0
Mystik_86

не угадал, это вроде бы Snowdrop, он же движок дивизии, так как разработчик один и тот же

4
Punisher1

Это не движок с Assassins Creed у него Анвил у massive Сноудроп движок недавнего аватара и дивизии

1
Нестор Бескибалов Mystik_86

Понял. Спасибо.

0
Night Driving Avenger

Сочно смотрится, прям даже не верится что это Юбики

0
Mystik_86

а это и не они, они всего лишь издатель

-1
Spillik Mystik_86

Они всего лишь издатель у своей же студии. Как говорится - пон. Видимо дивижн и Аватара тоже всего лишь издали.

4
Mystik_86

анимации на движке выглядят немного кривовато

0
Punisher1

Это не Сони у Ubisoft это База там сям криво делать пора уже привыкнуть

-3
MAX_BP-6MT

Игра крутая буду ждать, но не куплю только из за того что небудет русской озвучки. Покупаю те игры где разрабы уважают Русских. Все качайте торренты это будет наш ответ и наши санкции.

0
KleptomaniacalAlbert

уважение нужно заслужить! терпил никто не уважает.

-3
prorock

его борьба

1
Юрец Одесса

ммм зачистка аванпостов! Кайф одно и тоже ну только в другой обёртке.

0
1barac9U7ada7

Моделька героини одному мне напоминает очень молодого Люка Скайуокера из бессмертной классики Джорджа Лукаса.

-1
TRADS80

Если это так как я думаю и вижу то это игра мечты.

-1
besnovaty1986

фигово что за бабищу надо играть.

-2
Аристов--Черный

Выглядит занятно. Пока можно забыть о проекте до сентября. А там уже лошары протестируют и расскажут как игра на самом деле играется:)

-3