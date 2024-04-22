В соцсети X начали блокировать ботов, которые рекламировали Star Wars: Outlaws

Недавно аналитик социальных сетей MasteroftheTDS поделился информацией о том, что компании Lucasfilm и Disney были замечены в использовании ботов для продвижения предстоящей игры Ubisoft Star Wars: Outlaws.
Теперь история получила продолжение: по словам MasteroftheTDS, он решил отследить дальнейшие сообщения предполагаемых ботов, и обнаружил то, что лишь подтвердило его теорию - эти подозрительные аккаунты действительно были не настоящими людьми, соцсеть Х уже заблокировала некоторых из них.
Это хорошая новость, поскольку борьба с ботами помешает Disney и Ubisoft вводить пользователей в заблуждение, прикрываясь восторженными отзывами ботов, которые маскируются под реальных людей. Тем не менее, после такого к будущим восхвалениям игры следует все равно относиться с опаской, учитывая что реальные комментарии на Youtube были полны критики компании Ubisoft за их действия касательно политики изъятия купленных игр у игроков и отбирания готовых сюжетных миссий для более дорогих изданий; так же у пользователей есть много сомнений в качестве предстоящей игры.
Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Это не боты, это фанаты юбисофт.
Маск, так держать!
Да кто вообще будет это брать за 100 баксов =_= Боты сами пусть и покупают.
улучшенная графика и передовые технологии DLSS3 от Nvidia сделают игру стоящей.