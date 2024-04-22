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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7 302 оценки

В соцсети X начали блокировать ботов, которые рекламировали Star Wars: Outlaws

AceTheKing
Новости

Недавно аналитик социальных сетей MasteroftheTDS поделился информацией о том, что компании Lucasfilm и Disney были замечены в использовании ботов для продвижения предстоящей игры Ubisoft Star Wars: Outlaws.

Теперь история получила продолжение: по словам MasteroftheTDS, он решил отследить дальнейшие сообщения предполагаемых ботов, и обнаружил то, что лишь подтвердило его теорию - эти подозрительные аккаунты действительно были не настоящими людьми, соцсеть Х уже заблокировала некоторых из них.

Это хорошая новость, поскольку борьба с ботами помешает Disney и Ubisoft вводить пользователей в заблуждение, прикрываясь восторженными отзывами ботов, которые маскируются под реальных людей. Тем не менее, после такого к будущим восхвалениям игры следует все равно относиться с опаской, учитывая что реальные комментарии на Youtube были полны критики компании Ubisoft за их действия касательно политики изъятия купленных игр у игроков и отбирания готовых сюжетных миссий для более дорогих изданий; так же у пользователей есть много сомнений в качестве предстоящей игры.

Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Это не боты, это фанаты юбисофт.

2
dangerous_beast

Маск, так держать!

1
Seifer1986

Да кто вообще будет это брать за 100 баксов =_= Боты сами пусть и покупают.

1
ZAUSA

улучшенная графика и передовые технологии DLSS3 от Nvidia сделают игру стоящей.

0